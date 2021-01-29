General Motors оголосила, що до 2035 року повністю відмовиться від бензинових двигунів і перейде на електрокари

Компанія General Motors (GM) заявила, що до 2035 року поступово відмовиться від автомобілів і вантажівок із бензиновим двигуном і буде продавати тільки автомобілі з нульовими викидами вихлопних газів.

«General Motors приєднується до урядів і компаній із усього світу в роботі над створенням більш безпечного і екологічного світу», – заявила головний виконавчий директор компанії GM Мері Барра.

«Ми закликаємо інших наслідувати наш приклад і зробити значний внесок у розвиток нашої галузі і економіки світу в цілому», – додала вона.

Експерти розцінюють це як серйозне зрушення у політиці одного з найбільших світових автовиробників, що досі заробляє мільярди доларів на вантажівках, пікапах і позашляховиках, які споживають багато бензину.

Заява GM, як очікують, спонукає автовиробників по всьому світу взяти на себе аналогічні зобов'язання.

Не лише електрокари, а повна вуглецева нейтральність

Компанія пояснила, що перехід на електромобілі – частина більш масштабного плану по досягненню вуглецевої нейтральності до 2040 року.

У минулому році компанія продала в США 2,55 мільйона автомобілів, але лише близько 20 000 з них були електромобілями – Chevy Bolt.

У листопаді компанія повідомила, що протягом наступних п'яти років інвестує в електричні і автономні транспортні засоби 27 мільярдів доларів.

До коронавірусної пандемії на це планувалося витратити 20 мільярдів доларів.

Компанія General Motors (GM) заснована у 2018 році у США. Зараз цей автомобільний концерн має заводи із випуску вантажних і легкових автомобілів у 37 країнах світу і продає свої автівки у 192 країни під брендами Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden та Wuling.

А що в Україні?

Станом на жовтень 2020 року в українському автопарку налічувалося 23,3 тисячі автомобілів, що працюють виключно на електротязі, повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода в асоціації автовиробників України «Укравтопром».

Найпопулярнішими в Україні є такі моделі електрокарів:

NISSAN Leaf – 11731 штук;

TESLA Model S – 1653;

RENAULT Kangoo Z.E. – 1058;

BMW i3 – 1009;

TESLA Model 3 – 926;

FIAT 500e – 781;

VOLKSWAGEN e-Golf – 758;

TESLA Model X – 655;

MERCEDES-BENZ B-Class Electric Drive – 627;

RENAULT Zoe - 626.

Щодо того, скільки в Україні на даний час є зарядних станцій для електромобілів, то такої інформації в «Укравтопромі» не мають.

У жовтні 2020 року в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що в Україні почали видавати «зелені» номери для електромобілів.



«Відтепер електричний транспорт зможе паркуватися на спеціально відведених машиномісцях, матиме безперебійний доступу до зарядних станцій. Також зможе користуватися перевагами дорожніх знаків «Для електромобілів», «Крім електромобілів», «Станція зарядки електромобілів», – заявили у відомстві.



У міністерстві наголосили, що ці номери будуть розпізнаватися навіть камерами, що працюють в чорно-білому режимі.

Чисте повітря – головний дефіцит у містах

У повітрі в Києві, наприклад, виявили 20 забруднювальних домішок, з них основні – завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту і оксид азоту та специфічні домішки – розчинні сульфати, сipководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід, важкі метали (залiзо, кадмiй, манган, мiдь, нiкель, свинець, хpом, цинк).

Такі дані надали у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського (ЦГО) у відповідь на запит Радіо Свобода.

Щоденні автомобільні «корки» на вулицях столиці підвищують рівень вмісту токсичних газів у атмосфері

У 2020 році повітря міста було найбільш забруднене діоксидом азоту (перевищував норму втричі) та формальдегідом (збільшено концентрацію в 1,7 раза), розповіли в обсерваторії.

«Щоденні автомобільні «корки» на вулицях столиці підвищують рівень вмісту токсичних газів у атмосфері. Скорочення площ зелених насаджень, заміна скверів на висотні будинки ніяк не сприяють поліпшенню стану атмосфери, скорочуючи її спроможність до самоочищення», – заявили в ЦГО.

В обсерваторії вважають, що для покращання чистоти повітря передусім необхідно проводити будівництво мостів, транспортних розв’язок, збільшувати площу зелених насаджень, проводити перевірки роботи двигунів автомобілів та інші заходи.

При цьому, Держлісагенство повідомило, що у 2020 році в Україні незаконно вирубали лісів на понад 440 мільйонів гривень.

А Всесвітній фонд дикої природи (WWF) повідомив, що за 13 років у світі вирубали 43 мільйони гектарів тропічних лісів. Тобто, лише тропічні «легені планети» стали меншими на таку площу, приблизно як площа Каліфорнія.

ООН попереджає, що «ми рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 3-5 градусів за Цельсієм в цьому столітті». Що означає глобальну зміну клімату, що несе людству нові загрози.

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