Торік в Україні незаконно вирубали лісів на понад 400 млн грн – Держлісагенство

За минулий рік в Україні офіційно задокументували 4200 випадків незаконних вирубок лісів, обсяг яких склав 54,3 тисячі кубічних метрів. Як повідомили у Державному агенстві лісових ресурсів України у відповідь на запит Радіо Свобода, сума заподіяної шкоди оцінюється у 444,1 мільйона гривень.

«В порівнянні з 2019 роком обсяг незаконних рубок зменшився майже в 2 рази (2019 рік – 118,2 тис. куб. метрів). Визначальним фактором у зменшенні обсягів незаконних рубок відіграла робота постійно діючих мобільних рейдових груп, які створені в кожному державному лісогосподарському підприємстві (загальна кількість – 838, в бригаді 3-5 чол.), які цілодобово патрулюють лісові масиви», – йдеться в повідомленні.

У Держлісагенстві зазначили, що минулого року такі групи провели 44,9 тисячі рейдів. Було складено 4,6 тисячі адмінпротоколів та стягнено 1579,8 тисячі гривень адмінштрафів, відповідно до ст. 65 КУпАП (незаконна рубка) – 1,6 тисячі адмінпротоколів на суму 823,7 тисячі гривень.

В агентстві розповіли, що об’єктом, де у 2019 році, за даними ДБР, незаконно вирубали ліс на 3,25 мільйона гривень, є державне підприємство «Олевське лісове господарство». Воно координується Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

У Держлісагентстві повідомляли, що протягом 2020 року в Україні заготували 15,2 мільйона кубічних метрів ліквідної деревини. Ця цифра на 0,3 мільйона кубічних метрів нижча за показник 2019 року, зазначають у відомстві. При цьому загальний запас деревини в лісах, які перебувають у сфері управління агентства (без урахування окупованих територій), – 1460 мільйонів кубічних метрів.

Як стверджує агентство, запас деревини в середньому зростає на 24 мільйони кубічних метрів. При цьому третина лісових ділянок відтворюється природнім шляхом. Загальна площа створених лісів у 2020-му на 3,5 тисячі гектарів (або в 1,1 раза) перевищує площу суцільних зрубів 2019-го.

15 січня Державне агентство лісових ресурсів прозвітувало про відтворення в Україні понад 39 тисяч гектарів лісів.