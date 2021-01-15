В Україні торік відтворили 39 тисяч гектарів лісів – Держлісагенство

У Державному агенстві лісових ресурсів повідомили, що за минулий рік відтворили в Україні понад 39 тисяч гектарів лісів і висадили понад 160 мільйонів сіянців. Як повідомив очільник відомства Василь Кузьович, восени, зокрема, вдалося втілити в життя проєкт висадки лише за один день майже двох мільйонів дерев.

«Попри те, що лісівники щорічно здійснюють залісення на десятках тисяч гектарів, висаджуючи мільйони дерев, саме завдяки проекту «Озеленення України» до їх праці вдалося привернути увагу 50 тисяч українців. За один день вийти та посадити дерево вперше долучилося так багато людей», – зазначив Кузьович.

Радіо Свобода готує запит до Держлісагенства щодо обсягів скорочень лісових насаджень, санітарних та інших вирубок в лісах України.

За даними Держлісагенства, загальна площа всихання лісів в Україні становить майже 305 тисяч гектарів.