Популяція диких тварин за 50 років скоротилася на 68 відсотків – WWF

Популяція диких тварин в світі за останні менше ніж 50 років (з 1970 по 2016 рік) скоротилася приблизно на 68 відсотків. Це понад 20 тисяч популяцій ссавців, птахів, амфібій, рептилій і риб, йдеться в доповіді Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

«Звіт «Жива планета» за 2020 рік підкреслює, як дедалі більше знищення людством природи катастрофічно впливає не тільки на популяції дикої природи, а й на здоров’я людини і всі аспекти нашого життя», – сказав генеральний директор WWF International Марко Ламбертіні.

Найбільші втрати тварин зафіксовані в Латинській Америці – 98 відсотків. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні популяція скоротилася на 45 відсотків,в Африці – на 65%, у Північній Америці – на 33%, в Європі й Центральній Азії – на 24%.

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Фахівці з охорони природи і зоологи заявили, що основною причиною такого серйозного скорочення чисельності тварин у дикій природі стала людська діяльність.

«Ми не можемо ігнорувати докази – ці серйозні скорочення популяцій видів диких тварин є показником того, що природа розвалюється і що наша планета блимає червоними попереджувальними вогнями про збій у роботі систем. Від риби в наших океанах і річках до бджіл, які відіграють вирішальну роль у нашому сільськогосподарському виробництві, скорочення видів дикої природи безпосередньо впливає на харчування, продовольчу безпеку і засоби до існування мільярдів людей», – наголосив Ламбертіні.

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Змінити ситуацію допоможе зміна способу виробництва і споживання продуктів, а також скорочення харчових відходів, вважають експерти журналу Nature.

На початку року вчені з університету Сіднея повідомляли, що в Австралії в результаті лісових пожеж, що розпочалися в жовтні, загинув понад мільярд тварин.