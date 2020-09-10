Голова Держекоінспекції назвав суму збитків через аварію танкера Delfi

Аварія танкера Delfi завдала збитків на суму 16,3 тисячі доларів через забруднення води. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований 10 вересня за підсумками ліквідації танкера з пляжу Одеси.

За даними інспекції, вміст нафтопродуктів у воді навколо танкера становить 0,09 міліграм на квадратний дециметр і перевищує гранично допустимі показники.

«Загальна сума збитків внаслідок витікання забруднюючих речовин складає 16,3 тисячі доларів (близько 453 тисяч гривень). Ця сума остаточна. Претензія судновласнику на добровільне відшкодування збитків вже направлена», – повідомив Мальований.

Він пояснив, що сума збитків відносно невисока через методику розрахунків: збитки від усіх речовин, які потрапляють у море та інші водойми, розраховуються однаково попри різну шкоду.

«Збитки за потрапляння однакової кількості нафтопродуктів та пальмової олії у водойму однакові. Хоча нафтопродукти несуть набагато більшу шкоду екосистемі ніж олія. Держекоінспекція не може йти наперекір законодавчо встановленим методикам і обраховувати збитки по-своєму. Однак ми можемо ініціювати зміни», – міркує Мальований.

За його словами, Держекоінспекція розробляє законопроєкти, які передбачатимуть збільшення суми збитків за порушення, які призводять до розливу нафтопродуктів. Голова установи вважає, що це дозволить запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

10 вересня танкер Delfi забрали з одеського пляжу «Дельфін». Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций повідомив, що протягом дня його мають відбуксувати до Чорноморська.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. В акті розслідування аварії, який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію Mister Drake PC, офіс якої розташований у Лондоні.

На початку серпня капітан судна Анатолій Слинько визнав свою провину в порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (частина 1 статті 276 Кримінального кодексу України). Капітана засудили до року обмеження волі умовно.