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10 вересня 2020, Київ 10:17
Новини | Події

Одеська ОДА: протягом світлового дня танкер Delfi мають відбуксувати до Чорноморська

Зранку 10 вересня танкер Delfi забрали з одеського пляжу «Дельфін»

Протягом світлового дня танкер Delfi мають відбуксувати до Чорноморська, повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

«Операція дуже непроста у технічному виконанні та потребує точних і неквапливих дій. Протягом світлового дня судно вже має бути переміщено до порту Чорноморськ. Спеціалісти приватних компаній, державні служби працювали цілодобово, аби нарешті прибрати затонулий танкер», – заявив Куций.

Зранку 10 вересня танкер Delfi забрали з одеського пляжу «Дельфін». Саме там корабель сів на мілину в листопаді 2019 року.

На початку серпня капітан судна Анатолій Слинько визнав свою провину в порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (частина 1 статті 276 Кримінального кодексу України). Капітана засудили до року обмеження волі умовно.

В Одесі танкер Delfi перетворився на фотозону для молоді – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

В Одесі танкер Delfi перетворився на фотозону для молоді – фотогалерея

Бункерувальник Delfi, який потрапив на мілину, перебуватиме на одеському пляжі «Дельфін» ще щонайменше тиждень – після цього або судновласник або портова адміністрація має розпочати його вилучення

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