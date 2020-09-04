У Одесі знову стався розлив нафтопродуктів з танкера Delfi

З танкера Delfi, який сів на мілину в Одесі, знову стався розлив нафтопродуктів. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

«Вчора фахівці Державної екологічної інспекції Одеської області, обстежуючи акваторію біля затонулого судна, помітили плями та сіру плівку сріблястого кольору, загальною площею 70 квадратних метрів. Цей факт зафіксовано в Акті обстеження морської акваторії та відбору проб води в місці забруднення № 144 від 03.09.2020. Лабораторні дослідження показали перевищення у воді нормованих значень гранично допустимих концентрацій у 5,8 рази. Показник склав 0,29 мг/дм³, що відзначено у відповідному протоколі вимірювань показників складу та властивостей вод», – мовиться у повідомленні.

Як пояснив Мальований, витік стався роботи з підйому судна.

«Держекоінспекція зможе розрахувати збитки за шкоду довкіллю лише після того, як танкер Delfi остаточно приберуть з акваторії Чорного моря», – додав він.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. В акті розслідування аварії, який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію Mister Drake PC, офіс якої розташований у Лондоні. На початку серпня капітан судна Анатолій Слинько визнав свою провину в порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (частина 1 статті 276 кримінального кодексу України). Капітана засудили до року обмеження волі умовно.

26 серпня танкер Delfi, який до того 9 місяців пролежав правим бортом між кам’яною грядою і хвилеломом одеського пляжу «Дельфін», поставили на рівний кіль. Далі судно оглянуть, проведуть подальшу герметизацію і ремонт. Коли судно зможе триматися на воді, його заберуть з місця аварії за допомогою понтону і плавкрану.

Господарський суд Одеської області наклав арешт на танкер Delfi, який затонув біля берегів Одеси в листопаді 2019 року.