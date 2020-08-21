Затонулий на одеському пляжі танкер планують вирівняти до кінця серпня

До кінця серпня затонулий на одеському пляжі бункерувальник «Delfi» планують вирівняти – поставити на рівний кіль. Потім за попереднім планом робіт його будуть стабілізувати, герметизувати відсіки і буксувати до порту. Про це журналістам повідомив керівник групи компаній «Трансшип» Андрій Іванов.

Евакуацією бункерувальника з мілини займається компанія «Краншип», яка входить до його холдингу. Оплачує основні роботи компанія «Бруклін-Київ», але бюджет евакуації не розголошується.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Іванов наголосив, що він буде більший, аніж вони планували спочатку і, скоріш за все, частину робіт буде оплачувати і його група компаній. У тендері від Адміністрації морських портів України йшлося про суму в 24,7 мільйона гривень, попередній підрядник говорив про суму в близько мільйона гривень.

«Я думаю, що в бюджет, оговорений в договорі, ми не вкладемось. Це означає, що ми з власної кишені, як і група компаній «Бруклін-Київ», будем дофінансовувати ці операції. Йшлося про суму десь в мільйон доларів, турецька компанія просила більше, а ми робимо це в рази дешевше. Гарантую, що ми не прийдемо до АМПУ просити збільшення бюджету», – заявив Іванов.

Згідно із тристороннім договором між АМПУ і двома приватними компаніями, який був підписаний, роботи мають бути виконані протягом 60 діб плюс час форс-мажорних обставин (наприклад, шторм). Іванов наголосив, що компанія не зацікавлена в затягуванні робіт, оскільки зараз на пляжі задіяні серйозна техніка, зокрема плавучий кран «Атлас-4», яка потрібна їм для комерційної діяльності. Евакуація Delfi – не комерційна операція, наголосив бізнесмен.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій обіцяв, що «Delfi» евакуюють з пляжу до 24 серпня. Як уточнив відповідаючи на запитання Радіо Свобода заступник начальника одеської філії АМПУ Денис Карпов, по технічних причинах їм довелось внести зміни до плану робіт і обрати інші технічні методи, тому до Дня Незалежності судно прибрати не встигнуть.

З 10 серпня біля судна тривають підготовчі роботи, зокрема біля нього розчищають дно і прибирають каміння, щоб його можна було вирівняти. Залишки кам’яної гряди планують розбивати відбійними молотками під водою.

Паралельно на судно кріплять козли для буксирних тросів, очищають танки від залишків пального та герметизують їх, вичищають зсередини пісок. За підрахунками спеціалістів компанії «Трансшип», підготовчі роботи з облегшення судна призвели до того, що необхідна буксирна тяга зменшилась з 200 до 60 тон.

Після постановки судна на рівний кіль його будуть вирівнювати, а потім буксувати – можливо на розтяжці між двома баржами, а можливо власним ходом. Це залежить від стану правого борта, на якому зараз лежить судно.

Оскільки наприкінці серпня в Одесі можливі шторми, зараз «Delfi» закріпили на березі та хвилеламі. Також його утримає на одному місці плавучий кран та буксири. Можливість розпилу судна теоретично можлива, але поки не розглядається, говорить Іванов. Поки все йде за попереднім планом.

Як повідомляло Радіо Свобода раніше, підіймати затонулий в Одесі бункерувальник Delfi буде приватна компанія «Краншип» за рахунок іншої приватної компанії «Бруклін-Київ». Раніше спроби зняти його з мілини були в компанії Smart Marine Concept, яку винайняв власник судна Mister Drake PC. 18 і 25 липня дві спроби відтягнути затонулий бункерувальник з мілини провалилися – рвалися вантажні троси на буксирах.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. В акті розслідування аварії, який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію Mister Drake PC, офіс якої розташований у Лондоні. На початку серпня капітан судна Анатолій Слинько визнав свою провину в порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (частина 1 статті 276 кримінального кодексу України). Капітана засудили до року обмеження волі умовно.