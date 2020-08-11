Затонулий в Одесі танкер підніматимуть безкоштовно

Підіймати затонулий в Одесі бункерувальник Delfi буде приватна компанія «Краншип» за рахунок іншої приватної компанії «Бруклін-Київ». Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами компанія не буде залучати державні кошти – раніше Адміністрація морських портів України оголосила тендер на 24,8 мільйонів гривень за прибирання судна з пляжу. Провести евакуацію були готові ще шість компаній, але обрали ту, що готова зробити це безкоштовно.

«10 серпня, був підписаний тристоронній договір між ОФ ДП «АМПУ», ТОВ «Краншип» та «Бруклін-Київ» і розпочата низка підготовчих робіт задля безпеки операції. Роботи з судопідйому виконуватиме «Краншип», а «Бруклін-Київ», виступили з ініціативою профінансувати операцію, за що їм безмежно вдячні», – написав міністр.

Наразі біля судна проводяться підготовчі роботи, а саме видалення піску з приміщень судна, видалення каменів кам’яної гряди для можливості безперешкодного вирівнювання судна на лівий борт, промивка піску під обшивкою для забезпечення викренювання на лівий борт і а також низка заходів зі зняття та видалення забруднюючих речовин із танків судна тощо. Бюджет евакуації поки не розголошується.

Як повідомляло Радіо Свобода раніше, підготовчі роботи стартували ще кілька днів тому – розбирати каміння почав кран «Атлас-4», який належить компанії «Трансшип груп». «Краншип» входить до групи компаній «Трансшип»

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. В акті розслідування аварії, який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію Mister Drake PC, офіс якої розташований у Лондоні. На початку серпня капітан судна Анатолій Слинько визнав свою провину в порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (частина 1 статті 276 кримінального кодексу України). Капітана засудили до року обмеження волі умовно.