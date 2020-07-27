Президента Зеленського будуть знову просити розібратися із затонулим в Одесі танкером

Наприкінці листопада 2019 року на одеському пляжі «Дельфін» на мілину сіло судно-бункерувальник «Delfi». Нещодавно воно пережило дві спроби зняти його з мілини, і зараз чиновники вимагають від фірми-підрядника, яку винайняв судновласник, припинити роботи. Вже оголошено тендер на евакуацію напівзатонулого судна з пляжу. Вартість держконтракту – майже 25 мільйонів гривень, тоді як підрядник говорить про суму в 25 разів меншу. Через тиск з боку влади компанія, яка веде роботи, планує писати президенту.

18 і 25 липня після двох місяців підготовчих робіт під водою буксири намагались зняти бункерувальник з мілини, але марно – розірвались троси. Після першої невдалої спроби підрядник відмовився від поліпропіленових тросів та спеціально замовив стальні, кожний з яких мав витримати до 63 тон. Але це нічого не змінило – після натягнення в 8 тон, троси розплелися.

Як розповів Радіо Свобода засновник компанії-підрядника «Smart Marine Concept» Дмитро Євдокімов, залишки тросів, які виробила миколаївська фірма «Тонар» відправлять на експертизу. Останні три місяці водолази і інженери готували судно до буксирування, але поки вони не можуть навіть розпочати першу стадію свого плану через троси, які не витримали навантаження. Їхньої провини тут немає, каже підприємець.

За попереднім планом «Delfi» мали спочатку підняти на 30-40 градусів, потім відкачати воду з танків, потім поставити на прямий кіль, а потім відбуксувати до порту Чорноморськ для дослідження стану судна і, можливо, знищення. Цей план затверджували у капітана Одеського порту, його досліджували представники ДП «Адміністрація морських портів України» і експерти, в тому числі ДП «Чорноморндіпроект», і екологи. У всіх були певні зауваження, каже Євдокімов, але їх внесли в фінальні доповнення і будуть враховувати під час роботи.

Для оцінки плану «Smart Marine Concept» АМПУ винайняла експерта Романа Шулевського. В 2011 році він брав активну участь в піднятті затонулого судна на Іллічівському судноремонтному заводі, танкера «Волгонефть-263». Експерт каже, що хоча простіше критикувати роботу підрядника, аніж тих, хто нічого не робить. За оцінкою Шулявського, «Smart Marine Concept» сьогодні взялась за роботу, яку не може «потягнути» в такі короткі терміни.

«Дійсно, є за що критикувати підрядника, але в них просто мало сил і досвіду, щоб зробити цю роботу. Те, що вони робили до сих пір, теоретично правильно. Стратегію обрали вірно, але тактика «кульгає» через нестачу досвіду і нестачу сил. В провалі першої спроби є певна провина Smart Marine Concept, але в провалі другої спроби їхньої провини практично немає, підвели буксирні троси», – говорить Шулевський. Він наполягає, що «Smart Marine Concept» потрібно було більше водолазів і більше спеціалізованої техніки, зокрема потрібна системи шлангового спорядження киснем для водолазів.

«Вони стійко працюють. Вв’язалися в бійку, не розрахувавши власних сил, але не відступають. В принципі, підрядник може довести до кінця перший етап – накренити судно до певного градусу. Поставити його на плав вони не зможуть, потрібні більш міцні буксири і більше людей», – говорить Шулевський.

Євдокімов розповідає Радіо Свобода, що із самого початку їм дуже наполегливо радили, інколи навіть вимагали, винайняти субпідрядника – ТОВ «Інія». Ця компанія працювала з «Delfi» з самого початку – складали водолазні плани. Компанію очолює Ігор Баранов, колишній головний інженер Іллічівського судноремонтного заводу і керівник робіт з підняття танкера «Волгонефть-263». Проте Євдокімов не бачить в цьому сенсу, каже, що у «Інії» немає власного обладнання, і що вони можуть впоратися самі.

З 20 липня підйомом судна має займатись держава – АМПУ

27 липня після засідання із експертами, представниками обласної влади і за участю міністра інфраструктури Владислава Криклія виконувача обов'язків голови АМПУ Олександр Голодницький повідомив журналістам, що прибирати затонулий бункерувальник «Delfi» з одеського пляжу буде підрядник, якого на тендері визначить АМПУ, судновласник втратив це право після 20 липня. Цю крайню дату узгодив для «Smart Marine Concept» капітан Одеського порту Кирило Цюпко. Тендер оголосили ще 23 липня, а 24 липня керівник адміністрації поставив юридичному департаменту задачу зупинити роботу «Smart Marine Concept» на «Delfi». Поки роботи продовжуються, але Голодницький обіцяє їх зупинити. На зустріч із міністром, експертами та керівництвом АМПУ Євдокімова не запросили.

В АМПУ не виключають, що судно будуть розпилювати, а не знімати з мілини. Цей варіант з самого початку обговорювався, але судновласник врешті решт зупинився на більш екологічному і дешевому, хоча і складнішому варіанті із буксируванням. Нового підрядника в АМПУ хочуть знайти до 25 серпня і обіцяють, що до кінця літа той розпочне працювати.

«Ми підпишемо договір і після цього можна буде говорити про точні терміни. Я націлюю себе та своїх підлеглих щодо підписання контракту – це 15-25 серпня. Це із усіма процедурами та переговорами, якщо процедура не буде оскаржена. Не думаю, що вона може бути оскаржена, це занадто публічно. Хто буде переможцем, який спосіб він обере і інші деталі, ви побачите в договорі», – заявив Голодницький.

26 липня одеська обласна комісія з надзвичайних ситуацій під керівництвом голови одеської облдержадміністрації Максима Куцого провела позачергове засідання з приводу бункерувальника, визнала корабельну аварію надзвичайною ситуацією та звернулась до комісії ДСНС України для затвердження їхнього висновку. Це рішення дозволить АМПУ провести тендер за прискореною процедурою, не за 2,5 місяця, а за 20 днів.

Послуги з евакуації судна оцінили в 24,7 мільйонів гривень, цю ціну обговорювали ще взимку 2019 року. За словами Голодницького, цю ціну встановили після консультацій із кількома профільними компаніями і вона передбачає страхування в інтересах одеської громади.

Підрядник «Smart Marine Concept» витратив приблизно 500 тисяч гривень, говорить Євдокімов Радіо Свобода. Він припускає, що ціна може дійти до мільйона гривень, але не більше. Роботу буксирів судновласників не оплачував, два безоплатно надала компанії P&O Maritime Ukraine, а один – компанія «БЛАСТ». Співвласник P&O Maritime Ukraine Андрій Ставніцер пізніше писав, у фейсбуці, що він оцінює витрати компанії десь в мільйон гривень. Більше співпрацювати із «Smart Marine Concept» він не буде, відмовилась за словами Євдокімова і друга компанія.

В АМПУ обіцяють прозору процедуру відбору учасників тендеру і запрошують усіх брати участь в тендері. Після примусової евакуації «Delfi» АМПУ планує в судовому порядку стягнути з судновласника витрачені з державного бюджету кошти. В АМПУ стверджують, що в тому числі вони ведуть переговори із Олегом Ковтуновим. Про нього як про судновласника повідомляли одеські ЗМІ. Представник судновласника поки не коментував заяви керівника АМПУ.

«Delfi» може підняти кран «Захарій» – експерт

На думку Шулевського загальний бюджет евакуації буде менше 25 мільйонів гривень, але й точно більше мільйона, про який зараз говорить «Smart Marine Concept». Експерт бачить три варіанти розвитку подій: або розрізати судно на невеличкі частини, але це погано для екології і буде дуже довго; або підіймати судно так, як це зараз робить, «Smart Marine Concept»; або залучати крани великої вантажопідйомності.

«Такий плавкран зможе підняти судно над водою, не відриваючи його повністю. Можна буде осушити танки і відсіки і в такому вигляді транспортувати в порт. Зараз розглядається плавкран, який може довести свою осадку носом взагалі до півтора метра. Припустимо, це кран «Захарій», він зараз в Туреччині», – говорить Шулевський.

Плавучий кран «Захарій» було створено в 2009 році на заводі «Кузня на Рибальському». Він активно використовувався під час будівельних робіт в Києві, але в 2011 році затонув під час монтажу конструкцій Подільського мостового переходу. В 2012 році за участі одеських водолазів кран підняли, відремонтували та відправили в Миколаїв. Станом на 2017 «Захарій» працює в Стамбулі.

Будемо писати президенту – компанія-підрядник

Станом на 27 липня компанія «Smart Marine Concept» продовжує роботи з евакуації бункерувальника «Delfi» з одеського пляжу. Вони будуть шукати інші буксири, полегшувати судно далі і писати Володимиру Зеленському, щоб той розібрався в ситуації, терміни, про які просив підрядник, ще не вичерпались. В розмові з президентом йшлось про 10 серпня як крайній термін евакуації.

«У нашої компанії дійсно немає досвіду подібних робіт, але в мене працюють дуже досвідчені люди. Наприклад, мій бригадир, головний водолаз, має величезний досвід з евакуації ті підйому судів по всьому світу. Із середини серпня в Чорному морі починаються штормові погоди і якщо не зробити це зараз, то невідомо коли з’явиться можливість», – говорить Євдокімов.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. В акті розслідування аварії з танкером-бункерувальником Delfi, який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію Mister Drake PC, офіс якої розташований у Лондоні.