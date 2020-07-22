Голова Одеської ОДА просить Кабмін визнати ситуацію з танкером Delfi надзвичайною

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций просить Кабінет міністрів визнати ситуацію з танкером Delfi, який затонув біля берегів Одеси, надзвичайною, повідомляє пресслужба ОДА.

Також Куций пропонує уряду уповноважити Адміністрацію морських портів примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою.

«Я вважаю, що продовжувати судновласнику терміни ліквідації аварії – не можна. Він мав достатньо часу щоб вирішити цю проблему. Далі має втручатись АМПУ», – цитує голову ОДА пресслужба.

За загальною процедурою, йдеться в повідомленні, необхідно провести конкурс і визначити підрядника для ліквідації танкера, на це може піти щонайменше три місяці. Куций стверджує, що стільки чекати не можна: восени прибрати судно не дозволятиме погода.

Як зазначають у ОДА, власник танкера Delfi двічі відмовлявся передавати права на його підйом державі.

Напередодні Адміністрація морських портів України оприлюднила вимогу до власника танкера Delfi передати їй право на підйом та віддалення судна і оплатити ці роботи.

19 липня Державна екологічна інспекція в Одеській області повідомила, що дві спроби зняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси упродовж 18 липня виявилися безуспішними.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. Відколи судно сіло на мілину, були повідомлення про те, що з нього витікають нафтопродукти.

На початку липня повідомлялося, що бункерувальник Delfi, який затонув на одеському пляжі, планують поставити на воду та відбуксирувати до порту Чорноморськ орієнтовно упродовж трьох тижнів.