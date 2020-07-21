Темза опинилася серед річок-рекордсменів за рівнем забруднення мікропластиком – вчені

Британська річка Темза, яка зокрема протікає через Лондон, входить до числа найзабрудненіших у світі за кількістю мікропластику. Про це повідомляє ВВС.

За підрахунками вчених, кожної секунди річкою пропливає близько 94 тисяч таких мікрочастинок. Це більше, ніж в інших європейських річках, зокрема Дунаї та Рейні.

Крихітні шматочки пластику виявили всередині тіл крабів, що живуть в Темзі.

Дослідники з Лондонського університету закликають запровадити більш суворі правила маркування та утилізації пластикових виробів. Вони попереджають, що необережна утилізація пластикових рукавичок і масок під час пандемії коронавірусу може посилити проблему забруднення пластиком.

Втім, як зазначили вчені, що стосовно деяких забруднювачів Темза стала чистіша, зокрема йдеться про мікрочастинки заліза.

За даними екологів, у 2012 році кількість пластикового сміття у Світовому океані становило приблизно 165 мільйонів тонн. У 2014 році на поверхні океану лежало 268 940 тонн пластику.

Минулого року Європарламент схвалив законопроект, що забороняє з 2021 року на території ЄС виробництво і продаж одноразових виробів із пластику, зокрема – посуду, столових приладів, соломинок для напоїв.

У Верховній Раді розглядають законопроєкт, у разі ухвалення якого, в Україні буде істотно обмежено використання пластикових пакетів. У листопаді 2019 року його ухвалили у першому читанні. 13 липня законопроєкт направили на доопрацювання у профільний комітет.