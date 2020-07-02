На одеському пляжі готуються до підняття затонулого танкера

Бункерувальник Delfi, що затонув на одеському пляжі, планують поставити на воду та відбуксирувати до порту Чорноморськ орієнтовно упродовж трьох тижнів, заявив журналістам Дмитро Євдокімов, представник компанії Smart Marine Concept, яка займається підняттям судна.

За його словами, із судном працювали останні півтора місяця водолази під водою, там виконано 85% всієї роботи з підйому Delfi.

«Залучались технології, які відсутні в Україні. Внутрішні приміщення оглядав робот. Його запускали всередину для огляду і перевірки судна – шукав тріщини та перевіряв корпусну цілісність. На підставі цієї інформації склали план робіт, який передали капітану порту та в інші профільні організації для огляду і підтвердження», – повідомив Євдокімов.

Наразі проводиться витіснення води із затоплених відсіків за допомогою надувних понтонів. Вони частково вже закладені в корпус судна. Після цього будуть встановлюватися зовнішні понтони – вони допоможуть повернути його вертикально, на рівний кіль. Підіймати його планують приблизно через два тижні, проте наразі компанія працює швидше, аніж планувалось.

Євдокімов стверджує, що на роботи поки що виділили близько пів мільйона гривень. Його компанія поки не отримує прибуток, судновласник тільки оплачує роботу водолазів та купує необхідне обладнання. Всі роботи проводяться за рахунок судновласника.

Раніше представники Адміністрації морських портів України повідомляли, що комплексна вартість робіт з прибирання судна становитиме 20-25 мільйонів гривень. Євдокімов припустив, що ця вартість є завищеною і настільки високі ціни називали інші комерційні компанії.

Обстеження судна показало, що в його корпусі є дві пробоїни – одна невеличка на кормі, а одна тягнеться впродовж всього корпусу. Частини корпусу відірвались та лежать у воді неподалік від Delfi, розповів Євдокімов.

«Велика пробоїна виникла внаслідок постійних ударів бортом об хвилелом, через неї і надходила вода. Є дві невеличкі пробоїни у машинному відділені, але вони не критичні. За цей час є певний розвиток тріщин, на щастя, поки не критично», – заявив він.

Чи піддаватиметься судно ремонту стане зрозуміло після підйому, додав експерт.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки.