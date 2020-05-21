В Одесі виявили забруднення води поблизу затонулого судна

В Одесі поблизу затонулого бункерувальника Delfi зафіксували забруднення води і повітря – за попередніми даними екологічні показники перевищено в 15 разів. Точні результати будуть відомі впродовж тижня, повідомив в.о. начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Артем Заярний.

Забруднення зафіксували вночі працівники муніципальної рятувальної служби, які цілодобово чергують на місці аварії. Для взяття проб води і повітря на місце прибула муніципальна екологічна лабораторія.

«Простіше за все судно розпиляти і локалізувати, але ми категорично проти. Тому що подібні дії призведуть до розливу олії, до розливу нафтопродуктів та погіршить ситуацію. Ми можемо переконувати власника, переконувати Адміністрацію морських портів України, щоб судно прибрали на територію порту – або краном, або буксирами», – заявив Заярний.

Неочікуване забруднення стало причиною оперативної наради, яка відбулась 21 травня поблизу судна на пляжі. Самі забруднення на воді прибрали спеціалісти АМПУ за допомогою абсорбуючого порошку.

Як заявив журналістам депутат міської ради Олександр Іваницький, міська влада буде через суд вимагати від власника прибрати судно.

«На думку капітана одеського морського торговельного порту згідно міжнародного права протягом року ніхто крім власника не можу займатись демонтажем цього об’єкту. Ми будемо наполягати на скороченні цієї норми», – заявив Іваницький. Він також припустив, що в суд на АМПУ за бездіяльність буде подавати екологічна інспекція. Ще взимку адміністрація морських портів отримала припис від екологів, щоб вони прибрали свою акваторію. Втім як пояснив Радіо Свобода Заярний, це поки неможливо – припис був виданий іншою екоінспекцією, яка вже ліквідована. Йдеться про Державну екологічну інспекцію Кримсько-Чорноморського округу. Агенція Заярного є її правонаступницею, але процес передачі справ ще не завершили.

Термін в один рік встановлюється 122-ю статтею Кодексу торговельного мореплавства. Згідно із кодексом: «Власник майна, що затонуло, якщо він має намір підняти це майно, повинен повідомити про це капітана найближчого морського порту України протягом одного року з дня, коли майно затонуло. Капітан морського порту за погодженням із заінтересованими державними органами встановлює достатній за обставинами строк для підняття майна, порядок проведення цих робіт і доводить це до відома власника майна та адміністрації морського порту». Як повідомили Радіо Свобода, в капітанії одеського порту, представник власника неодноразово заявляв про намір прибрати судно, але не може закінчити проект через пандемію.

Як повідомляла 8 квітня прес-служба генпрокуратури, судновласник обіцяв забрати затонулий танкер з берега пляжу в Одесі за власний кошт і наразі компанія готує на погодження План проведення робіт із його підйому і демонтажу.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки.