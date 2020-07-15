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15 липня 2020, Київ 19:59
Новини | Події

З затонулого біля одеського пляжу судна витекли нафтопродукти

В Одесі біля затонулого судна Delfi зафіксували витік нафтопродуктів, який вдалося локалізувати за рахунок судновласника. Про це повідомили у Одеській ОДА.

«Ймовірною причиною забруднення є послаблення бонового кріплення, внаслідок несприятливих метеорологічних умов впродовж минулої доби (спостерігалися потужні пориви вітру)», – мовиться у повідомленні.

Щоб локалізувати забруднення, поверхню води сорбентом, а також встановили бонове загородження.

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ФОТОГАЛЕРЕЯ:

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Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки.

На початку липня повідомлялося, що бункерувальник Delfi, який затонув на одеському пляжі, планують поставити на воду та відбуксирувати до порту Чорноморськ орієнтовно упродовж трьох тижнів.

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