Прибирати затонулий в Одесі танкер будуть з кінця серпня – АМПУ

Прибирати затонулий танкер «Делфі» з одеського пляжу буде підрядник за контрактом із Адміністрацією морських портів України – судновласник втратив це право після 20 липня. Про це журналістам повідомив ввиконувач голови ДП «Адміністрація морських портів України» Олександр Голодницький.

Зараз на пляжі продовжуються роботи підрядної компанії, яку обрав судновласник, але АМПУ обіцяє зупиняти їх – термін, який капітан Одеського порту виділив судновласнику на евакуацію бункерувальника, сплив рівно тиждень тому.

«Ми підпишемо договір і після цього можна буде говорити про точні терміни. Я орієнтовує себе та своїх підлеглих щодо підписання контракту – це 15-25 серпня. Це із усіма процедурами та переговорами, якщо процедура не буде оскаржена. Не думаю, що вона може бути оскаржена – це занадто публічно. Хто буде переможцем, який спосіб він обере, та інші деталі, ви побачите в договорі», – заявив Голодницький.

За його словами, до вересня підрядник від АМПУ має розпочати роботи.

27 липня Голодницький приїхав до Одеси для участі в експертній нараді з приводу евакуації Delfi з пляжу.

Раніше, 18 і 25 липня, провалились дві спроби відтягнути затонулий бункерувальник з мілини – рвалися вантажні троси на буксирах.

26 липня обласна комісія з надзвичайних ситуацій під керівництвом голови Одеської облдержадміністрації Максима Куцого провела позачергове засідання з приводу бункерувальника, визнала аварію надзвичайною ситуацією та звернулась до комісії ДСНС України для затвердження їхнього висновку. За словами Голодницького, це має остаточно «розв’язати руки» АМПУ в питанні евакуації судна, зокрема провести тендер за прискореною процедурою – протягом не 2,5 місяців, а 20 днів.

Тендер на евакуацію судна вартістю близько 25 мільйонів гривень АМПУ оголосило 23 липня. Вартість послуги базується, за словами в.о. голови ДП, по-перше, на вивченні ринку і консультаціях із 5-7 профільними компаніями, по-друге, на необхідності застрахувати роботи, і по-третє, на особливостях роботи із державними коштами. Підрядник Smart Marine Concept, який раніше намагався евакуювати Delfi, працював приблизно за 500 тисяч гривень. Послуги буксирів, які принаймні частково оплачував бізнесмен Андрій Ставніцер, коштували близько мільйона гривень. Ціна в 25 мільйонів гривень обговорювалась з самого початку аварії.

«Це буде не один учасник, це буде прозора процедура і всі, хто побачить можливість, може брати участь. Переможе учасник із найкращою ціною. Переговорна процедура означає, що це не 2,5 місяця як для відкритих торгів, а до 20 днів», – заявив Голодницький. Він не виключає, що судно будуть розрізати, хоча наголошує – це крайня міра. Проти цього способу евакуації також з самого початку виступали і екологи, і місцева влада.

Після примусової евакуації Delfi АМПУ планує в судовому порядку стягнути з судновласника витрачені з державного бюджету кошти. В АМПУ стверджують, що зокрема вони ведуть переговори із Олегом Ковтуновим – про нього, як про судновласника повідомляли одеські ЗМІ. Сам судновласник поки не коментував заяви в.о. голови АМПУ.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. В акті розслідування аварії з танкером-бункерувальником Delfi, який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію Mister Drake PC, офіс якої розташований у Лондоні.