Одеська ОДА повідомила про результат нової спроби підняти танкер «Делфі»

Одеська обласна державна адміністрація повідомила про результат чергової спроби підняти танкер «Делфі», який затонув раніше біля берегів Одеси і з якого стаються все нові витікання забруднень.

Як поінформували в ОДА, і ця спроба, як і низка попередніх, завершилася невдачею, тож голова ОДА збирає екстрену комісію з надзвичайних ситуацій.

«Буксири виявилися технічно неспроможними повернути затонулий танкер «Делфі» на рівний кіль. Під час чергової спроби розірвався металевий трос, який мав поставити судно на рівний кіль. На сьогодні роботи підрядної організації завершені», – мовиться в повідомленні.

«Адміністрація морських портів України має негайно отримати право на ліквідацію цього брухту з акваторії Одеси, а судновласник має відмовитись від права на підйом судна і передати повноваження АМПУ. Для цього я завтра (26 липня – ред.) скликаю екстрену позачергову комісію з надзвичайних ситуацій в ОДА. Днями оприлюднимо наш спільний з Міністерством інфраструктури план підйому. Всі деталі – згодом», – заявив голова Одеської ОДА Максим Куций.

За його словами, АМПУ має в найкоротші терміни взяти на себе реалізацію ліквідації і прибирання танкера з міського пляжу.

Як нагадали в ОДА, 24 липня АМПУ вже оголосила тендер на проведення робіт для прибирання танкера з узбережжя міського пляжу Одеси. Початкова вартість – 25 мільйонів гривень.

Нинішня спроба, як заявляли раніше в Міністерстві інфраструктури, мала стати останньою спробою самого судновласника прибрати танкер. Як заявляв 24 липня міністр інфраструктури Владислав Криклій, у разі невдачі власник судна передасть право здійснювати роботи Адміністрації морських портів України.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу ще 22 листопада 2019 року; до цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. Відколи судно сіло на мілину, були повідомлення про те, що з нього витікають нафтопродукти.

Вже на початку липня 2020 року повідомлялося, що бункерувальник Delfi, який затонув на одеському пляжі, планували поставити на воду і відбуксирувати до порту Чорноморськ орієнтовно впродовж трьох тижнів. Але вже кілька спроб зняти аварійне судно з мілини і поставити на кіль, які організовував судновласник, виявилися невдалими. Адміністрація морських портів України вже вимагала від власника танкера передати їй право на підйом і відведення судна і оплатити ці роботи.