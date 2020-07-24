Власник танкера Delfi, який затонув біля берегів Одеси, ще раз спробує ліквідувати його самостійно, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій увечері 24 липня.

В разі невдачі, повідомив він, власник судна передасть право здійснювати роботи Адміністрації морських портів України.

«Завтра (24 липня – ред.) судновласник матиме останню спробу, щоб підняти судно. Якщо вона буде невдалою, вони передають нам право розпочати роботи силами АМПУ і це вже буде наша відповідальність», – повідомляє він.

За словами міністра, вранці 23 липня на поверхні води біля затонулого танкера помітили «сіру плівку зі сріблястим нальотом». Працівники Одеської філії АМПУ, додав він, повідомили Державну екологічну інспекцію про забруднення.

«Фахівці провели процедуру відбору проб морської води в контрольній та фоновій точках. Ймовірною причиною забруднення води біля пляжу «Дельфін» стало саме послаблення кріплення бонового загородження. Воно встановлювалося субпідрядником – ТОВ «СМК» навколо судна Delfi для підняття танкеру. Частина бонового загородження втратила натяжіння та занурилася у воду, що і призвело до витікання залишків нафтопродуктів та до забруднення поверхневих вод», – розповів Криклій.

22 липня голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций попросив Кабінет міністрів визнати ситуацію з танкером Delfi, який затонув біля берегів Одеси, надзвичайною.

21 липня Адміністрація морських портів України оприлюднила вимогу до власника танкера Delfi передати їй право на підйом та віддалення судна і оплатити ці роботи.

19 липня Державна екологічна інспекція в Одеській області повідомила, що дві спроби зняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси упродовж 18 липня виявилися безуспішними.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. Відколи судно сіло на мілину, були повідомлення про те, що з нього витікають нафтопродукти.

На початку липня повідомлялося, що бункерувальник Delfi, який затонув на одеському пляжі, планують поставити на воду та відбуксирувати до порту Чорноморськ орієнтовно упродовж трьох тижнів.