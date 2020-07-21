АМПУ вимагає у власника танкера Delfi передати права на його підйом

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» оприлюднило 21 липня вимогу до власника танкера Delfi, який затонув біля берегів Одеси, а також звернення до капітана порту Одеса.

За повідомленням, АМПУ вимагає у судновланика передати їй право на підйом та віддалення судна за рахунок його власника.

«З боку АМПУ протягом попереднього періоду здійснені вичерпні заходи для найшвидшого вирішення проблеми», – йдеться в повідомленні.

Водночас Адміністрація морських портів вимагає в капітана порту Одеса Державної служби морського та річового транспорту відмовити судновласнику у подовженні терміну на підйом танкера, якщо компанія подасть таке звернення.

«20 липня сплинув граничний термін, відведений капітаном морського порту Одеса судновласнику для підйому та віддалення аварійного танкера. За оцінкою ДП «АМПУ», на сьогодні у підрядної організації, що залучена судновласником, відсутні достатні сили та засоби для успішного завершення зазначеної операції, і справа не у невдалості спроби», – заявляє держпідприємство.

19 липня Державна екологічна інспекція в Одеській області повідомила, що дві спроби зняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси упродовж 18 липня виявилися безуспішними.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. Відколи судно сіло на мілину, були повідомлення про те, що з нього витікають нафтопродукти.

На початку липня повідомлялося, що бункерувальник Delfi, який затонув на одеському пляжі, планують поставити на воду та відбуксирувати до порту Чорноморськ орієнтовно упродовж трьох тижнів.