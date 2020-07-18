В МЗС уточнили число захоплених у Гвінейській затоці в полон українців

У Міністерстві закордонних справ України уточнили число захоплених піратами у Гвінейській затоці в полон українських моряків.

Як повідомив низці українських агентств начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко, за уточненою інформацією, серед 13 викрадених 6 громадян України, решта громадяни Росії.

За його словами, особи всіх шістьох українців відомі.

Дипломат додав, що судновласник і оператор судна створюють оперативний штаб і, можливо, будуть винаймати спеціальну компанію, яка займається переговорами з піратами.

Спершу в МЗС говорили про чотирьох викрадених із борту їхнього судна українців.

Як повідомляло раніше 18 липня видання Maritime Bulletin із посиланням на заяву компанії, що управляє танкером MV Curacao Trader, члени його екіпажу, громадяни України і Росії, опинилися в заручниках у піратів після того, як судно було атаковане біля узбережжя Беніну. Пірати атакували судно в Гвінейській затоці приблизно за 210 миль від узбережжя Беніну об 11:00 за місцевим часом, мовилося в повідомленні. Пірати висадилися на танкер і взяли в заручники 13 із 19 членів його російсько-українського екіпажу. Судно лягло в дрейф.

Гвінейська затока є останніми роками одним із головних осередків піратства.