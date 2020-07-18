Пірати захопили танкер біля берегів Беніну, в полоні опинилися 4 українців

Громадяни України та Росії, члени екіпажу танкера MV Curacao Trader, опинилися в заручниках у піратів після того, як судно було атаковане біля узбережжя Беніну. Про це повідомляє видання Maritime Bulleten з посиланням на заяву компанії, що управляє танкером.

Пірати атакували судно в Гвінейській затоці приблизно в 210 милях від узбережжя Беніну об 11:00 за місцевим часом, ідеться в повідомленні. Пірати висадилися на танкер і взяли в заручники 13 із 19 членів його російсько-українського екіпажу. Судно лягло в дрейф.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника відділу менеджменту кризових ситуацій МЗС України Максима Коваленка, Серед захоплених моряків – четверо громадянин України.

На допомогу MV Curacao Trader рухається рефрижераторне судно MV Frio Chikuma.