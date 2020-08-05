Міністр інфраструктури розраховує, що танкер Delfi почнуть піднімати через тиждень

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розраховує, що затонулий біля берегів Одеси танкер Delfi почнуть піднімати через тиждень.

«Сьогодні останній день, коли надаються пропозиції (щодо підняття танкера – ред.). І я сподіваюся, що вже через тиждень розпочнеться операція з підняття судна», – сказав Криклій.

Він впевнений, що до кінця серпня танкер приберуть з пляжу.

24 липня Адміністрація морських портів України оголосила тендер на проведення робіт, щоб прибрати танкер з узбережжя міського пляжу. Наступного дня власник корабля здійснив останню спробу підняти його самостійно. Вона завершилася невдачею.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу ще 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки.