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05 серпня 2020, Київ 13:25
Новини | Події

Міністр інфраструктури розраховує, що танкер Delfi почнуть піднімати через тиждень

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу ще 22 листопада 2019 року

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розраховує, що затонулий біля берегів Одеси танкер Delfi почнуть піднімати через тиждень.

«Сьогодні останній день, коли надаються пропозиції (щодо підняття танкера – ред.). І я сподіваюся, що вже через тиждень розпочнеться операція з підняття судна», – сказав Криклій.

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ФОТОГАЛЕРЕЯ:

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Бункерувальник Delfi, який потрапив на мілину, перебуватиме на одеському пляжі «Дельфін» ще щонайменше тиждень – після цього або судновласник або портова адміністрація має розпочати його вилучення

Він впевнений, що до кінця серпня танкер приберуть з пляжу.

24 липня Адміністрація морських портів України оголосила тендер на проведення робіт, щоб прибрати танкер з узбережжя міського пляжу. Наступного дня власник корабля здійснив останню спробу підняти його самостійно. Вона завершилася невдачею.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу ще 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки.

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