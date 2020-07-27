Одеса: судновласник продовжує евакуацію затонулого Delfi, йому потрібні нові буксири

Компанія Smart Marine Concept продовжує роботи з евакуації бункерувальника Delfi з одеського пляжу – вона шукатиме інші буксири та писатиме президенту. Про це Радіо Свобода повідомив засновник компанії Дмитро Євдокімов.

За його словами, обидві спроби зсунути Delfi з місця зірвалися через неякісні канати. Зокрема, 25 липня обидва троси, які нібито були розраховані на навантаження в 63 тонни, розплелися при навантаженні від 4 до 8 тонн. Відповідний сертифікат на трос був оприлюднений у телеграм-каналі судновласника.

Євдокімов зазначив, що вони будуть передавати залишки тросу виробництва компанії «Тонар» (Миколаїв) на експертизу – вони були виготовлені спеціально на замовлення Smart Marine Concept.

«Останні кілька днів нам не дають інформації, проводяться різні засідання, нас туди не запрошують – ані нас, ані представників судновласника. Це неправильно – в нас є план робіт, який був затверджений, зокрема, капітаном порту. Із певними поправками, але він затверджений. Я доповідав президенту, і він обіцяв, що не буде тиску в плані часу. Але це не так – на нас сильно тиснуть, нас підганяють, і ми не встигаємо робити так, як ми це бачимо», – заявив Євдокімов.

Він пообіцяв написати президентові України Володимиру Зеленському, щоб той розібрався в ситуації. Від початку він говорив президенту, що судно Delfi можна буде прибрати до 10 серпня, а не до 20 липня. План також був затверджений експертами ДП «ЧорноморНДІпроєкт», також із певними поправками, які зараз вносяться в проєкт робіт, і будуть направлені капітану Одеського порту на узгодження.

Станом на 27 липня судновласник витратив пів мільйона гривень, можливо, число буде збільшене до мільйона, але не до 25 мільйонів гривень, наголосив Євдокімов. Складності можуть виникнути із буксирами – ще 25 липня власники буксирів були готові і далі надавати свої судна, але 26 липня вони вже відмовилися.

«Як вирішиться ця проблема, поки не можу сказати. Але ми працюємо зараз над тим, щоб максимально полегшити судно. Щоб ми не залежали від тих компаній, що мають міцні буксири, та могли використати більш легкі буксири для розвороту судна», – наголосив Євдокімов.

Як повідомляло Радіо Свобода раніше, Адміністрація морських портів України заявила, що буде власноруч прибирати затонуле судно з одеського пляжу, а судновласник втратив це право після 20 липня https://www.radiosvoboda.org/a/news-delfi-odesa-padniattia-tanker/30749179.html . Це був останній день, узгоджений із капітаном одеського порту.