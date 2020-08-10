Біля затонулого корабля в Одесі почали розчищати дно

Біля затонулого на одеському пляжі бункерувальника «Delfi» почались підготовчі роботи –плавучий підйомний кран «Атлас-4» розбирав кам’яну гряду біля корпусу судна. Ці каміння не дають буксирам та іншим кранам підійти ближче до затонулого бункерувальника та витягти його.

Про це Радіо Свобода повідомив засновник і директор компанії «RISOIL S.A.» Шота Хаджишвілі – він виступає консультантом з підготовчих робіт і надає технічну допомогу. Кам’яна гряда ускладнює процес підняття та евакуації судна – його корпус перебуваєе між нею і хвилеламом пляжу «Дельфін».

«Саме через ці каміння та низьку осадку «Delfi» пошкодив свій корпус. Плавкран займається розчисткою дна моря, щоб технічні судна могли спокійно підходити до борта. Кран належить компанії «Трансшип». Також буде брати участь кран Чорноморського порту «Богатир» на 300 тонн, щоб розгорнути судно і поставити його на рівний кіль. Можливо буде використовуватися кран Херсонського порту на 150 тонн», – повідомив Хаджишвілі. За його словами, якщо вдасться розчистити дно від каміння, можна буде запобігти розпилу корпусу судна.

За попереднім планом робіт спочатку проведуть відкачку нафтовмісних вод, потім дегазацію танків судна, потім спробують поставити судно на кіль і заварити пробоїни, а потім, можливо, його відбуксують до порту.

Хаджишвілі зазначив, що наразі компанії працюють за власні кошти, щоб допомогти місту. Зокрема «RISOIL S.A.» за необхідності забезпечить плавкран з Херсона і судно із додатковими бонами. Проєкт розроблявся за участі Одеського інженерного бюро, спеціалісти якого займалися і суднобудівництвом, і суднопідйомом. В адміністрації морських портів України поки не коментували підготовчі роботи з розчищення дна.

23 липня АМПУ оголосила тендер майже на 25 мільйонів гривень за евакуацію судна з пляжу за пришвидшеною процедурою, оскільки комісія ДСНС визнала аварію судна надзвичайною ситуацією місцевого рівня. Раніше компанії Smart Marine Concept, яку винайняв судновласник, заборонили продовжувати роботи з евакуації судна.

Вони працювали над цим з травня, просили часу до 8 серпня, але після 20 липня капітан одеського порту не став продовжувати їм дозвіл на роботи. У Smart Marine Concept рвалися та розпліталися канати, якими вони намагались підняти судно.

Як повідомляли Радіо Свобода в самій компанії, першій троси їм надала буксирна компанія, що безкоштовно допомагала зі евакуацією, а другий комплект вони замовляли у виробника по спеціальному замовленню, але вироби не витримали задекларованого буксирного зусилля – залишки тросів відправили на експертизу.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. В акті розслідування аварії з танкером-бункерувальником Delfi, який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію Mister Drake PC, офіс якої розташований у Лондоні. На початку серпня капітан судна Анатолій Слинько визнав свою провину в порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ч.1 ст.276 кримінального кодексу України). Капітана засудили до року обмеження волі умовно.