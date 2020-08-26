В Одесі завершили перший етап прибирання танкера Delfi

В Одесі провели перший етап прибирання аварійного танкера Delfi. Про це повідомили в Одеському порту.

«Сьогодні, 26 серпня, об 11:50, танкер Delfi, який до того 9 місяців пролежав правим бортом між кам’яною грядою і хвилеломом одеського пляжу «Дельфін», поставили на рівний кіль. Усі роботи виконувались згідно з розробленим виконавцем, компанією «Краншип», і затвердженим капітаном порту Одеса Плану виконання робіт (ПВР) з підйому т/х Delfi. До операції залучені чотири одиниці флоту компанії «Краншип»: плавкран «Атлас-4», основні буксири «Diamond N» і «Topaz N», допоміжний буксир «Авант», – мовиться у повідомленні.

Як розповіли у порту, за останні два тижні розібрали кам’яну гряду, на якій лежав танкер, очистили внутрішні приміщення судна від піску і відремонтували пошкоджені ділянки корпусу й герметизували окремі відсіки, щоб надати судну плавучості.

«Паралельно проводилась зачистка внутрішніх приміщень танкера від залишків нафтопродуктів з використанням гідравлічної установки-нафтовловлювача LamorLPP», – зазначили у порту.

Під час другого етапу судно оглянуть, проведуть подальшу герметизацію і ремонт. Коли судно зможе триматися на воді, його заберуть з місця аварії за допомогою понтону і плавкрану.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. В акті розслідування аварії, який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію Mister Drake PC, офіс якої розташований у Лондоні. На початку серпня капітан судна Анатолій Слинько визнав свою провину в порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (частина 1 статті 276 кримінального кодексу України). Капітана засудили до року обмеження волі умовно.