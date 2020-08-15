Власник Delfi перешкоджає евакуації судна – Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що судновласник Delfi намагається завадити евакуації бункерувальника з одеського пляжу.

«Злий задум чи просто божевілля. Але судновласник Делфі подав у Господарський суд м.Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити вчиняти будь-які дії по відношенню до судна. Дійсно, навіщо його ліквідовувати з пляжу, нікому ж «не заважає». Добре, що суд відмовив їм у задоволенні їх клопотання про забезпечувальні заходи і ми продовжуємо роботи з евакуації. Але сильно злить відчуття того, що ті хто створили та не вирішили проблеми й надалі продовжують їх додавати і заважати», – зазначив міністр.

Він додав, що правоохоронцям варто детальніше ознайомитися «з діяльністю судновласника Делфі – Mister Drake PC на території України і яку мету вони переслідують своїми діями».

Раніше Криклій повідомив, що підіймати затонулий в Одесі бункерувальник Delfi буде приватна компанія «Краншип» за рахунок іншої приватної компанії «Бруклін-Київ».

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. В акті розслідування аварії, який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію Mister Drake PC, офіс якої розташований у Лондоні. На початку серпня капітан судна Анатолій Слинько визнав свою провину в порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (частина 1 статті 276 кримінального кодексу України). Капітана засудили до року обмеження волі умовно.