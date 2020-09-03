Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
03 вересня 2020, Київ 19:22
Новини | Події

Суд заарештував танкер Delfi, який затонув біля берегів Одеси

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року

Господарський суд Одеської області наклав арешт на танкер Delfi, який затонув біля берегів Одеси в листопаді 2019 року.

«Накласти арешт на майно компанії – судновласника MISTER DRAKE PC… з правом його переміщення, віддалення та видалення Державним підприємством «Адміністрація морських портів України» в особі Одеської філії або іншими особами за дорученням останнього», – йдеться в судовому рішенні від 1 вересня.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. В акті розслідування аварії, який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію Mister Drake PC, офіс якої розташований у Лондоні. На початку серпня капітан судна Анатолій Слинько визнав свою провину в порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (частина 1 статті 276 кримінального кодексу України). Капітана засудили до року обмеження волі умовно.

26 серпня танкер Delfi, який до того 9 місяців пролежав правим бортом між кам’яною грядою і хвилеломом одеського пляжу «Дельфін», поставили на рівний кіль. Далі судно оглянуть, проведуть подальшу герметизацію і ремонт. Коли судно зможе триматися на воді, його заберуть з місця аварії за допомогою понтону і плавкрану.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG