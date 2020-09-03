Суд заарештував танкер Delfi, який затонув біля берегів Одеси

Господарський суд Одеської області наклав арешт на танкер Delfi, який затонув біля берегів Одеси в листопаді 2019 року.

«Накласти арешт на майно компанії – судновласника MISTER DRAKE PC… з правом його переміщення, віддалення та видалення Державним підприємством «Адміністрація морських портів України» в особі Одеської філії або іншими особами за дорученням останнього», – йдеться в судовому рішенні від 1 вересня.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. В акті розслідування аварії, який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію Mister Drake PC, офіс якої розташований у Лондоні. На початку серпня капітан судна Анатолій Слинько визнав свою провину в порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (частина 1 статті 276 кримінального кодексу України). Капітана засудили до року обмеження волі умовно.

26 серпня танкер Delfi, який до того 9 місяців пролежав правим бортом між кам’яною грядою і хвилеломом одеського пляжу «Дельфін», поставили на рівний кіль. Далі судно оглянуть, проведуть подальшу герметизацію і ремонт. Коли судно зможе триматися на воді, його заберуть з місця аварії за допомогою понтону і плавкрану.