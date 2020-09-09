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09 вересня 2020, Київ 14:15
Новини | Політика

Криклій: танкер Delfi продовжують піднімати, зрада скасовується

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року

Танкер Delfi продовжують піднімати, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в телеграмі.

«Зрада скасовується. Роботи з підняття і відбуксирування танкера Delfi продовжуються. Наразі здійснюють генеральну відкатку забортної води. Після цього перевірка водотічності та її усунення (у разі наявності). Зазначені заходи виконуються для безпечного подальшого переміщення судна на визначену ділянку», – написав Криклій.

Він додав, що безпека є «пріоритетом номер один». Підрядник працює згідно з графіком, враховуючи корегування на погодні умови.

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Зранку 9 вересня ЗМІ повідомляли, що операцію з підйому танкера Delfi відклали через штормове попередження.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. В акті розслідування аварії, який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію Mister Drake PC, офіс якої розташований у Лондоні.

На початку серпня капітан судна Анатолій Слинько визнав свою провину в порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (частина 1 статті 276 кримінального кодексу України). Капітана засудили до року обмеження волі умовно.

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Бункерувальник Delfi, який потрапив на мілину, перебуватиме на одеському пляжі «Дельфін» ще щонайменше тиждень – після цього або судновласник або портова адміністрація має розпочати його вилучення

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