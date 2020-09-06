Криклій повідомив про фінальний етап підняття танкера Delfi

Біля берегів Одеси почалася заключна стадія робіт з відбуксирування затонулого танкера Delfi, повідомив міністр інфраструктури Владсилав Криклій.

«Розпочинаємо фінальний етап операції з підняття та відбуксирування затонулого танкеру Делфі. Усі випробування завершені, екологічний стан – у нормі, і повна готовність до завершальної операції», – написав він у своєму Фейсбуці.

За повідомленням міністра, танкер після підготовки планують перемістити на глибину, обв’язати між баржею та плавкраном і вивести з акваторії.

До цих заходів, пише Криклій, залучені Адміністрація морських портів та кілька комерційних підприємств.

4 вересня з танкера Delfi, який сів на мілину в Одесі, знову стався розлив нафтопродуктів. За словами голови Державної екологічної інспекції Андрія Мальованого, Держекоінспекція зможе розрахувати збитки за шкоду довкіллю лише після того, як танкер остаточно приберуть з Чорного моря.

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Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. В акті розслідування аварії, який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію Mister Drake PC, офіс якої розташований у Лондоні.

На початку серпня капітан судна Анатолій Слинько визнав свою провину в порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (частина 1 статті 276 кримінального кодексу України). Капітана засудили до року обмеження волі умовно.