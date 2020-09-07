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07 вересня 2020, Київ 14:56
Новини | Події

Столична влада забороняє купатися на всіх муніципальних пляжах Києва через цвітіння

Спека стимулювала підвищене цвітіння води у водоймах, пояснюють у комунальному підприємстві «Плесо»

Всі офіційні пляжі Києва мають статус таких, де не можна купатися, повідомляє комунальне підприємство «Плесо» 7 вересня.

Як зазначають у відомстві, на всіх 14 пляжах вивішені червоні прапорці, що означають заборону на купання.

«Така ситуація обумовлена аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, а також опадами, що були 03.09.20. Всі ці фактори значно погіршують нормативні показники води», – йдеться в повідомленні.

В липні міська влада вже обмежувала користування міськими пляжами через значні опади і подальше відхилення показників води від санітарних вимог.

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