Бразилія: протягом липня в лісах Амазонки сталося на 28% більше пожеж, ніж торік

Кількість пожеж в лісах Амазонки на території Бразилії зросла на 28% протягом липня 2020 року – про це свідчать дані національного космічного агентства країни INPE, оприлюднені 1 серпня.

За даними INPE, протягом липня в цьому регіоні сталося 6 803 пожеж порівняно з 5 318 пожежами в липні 2019-го. Це зростання набагато менше, ніж збільшення кількості пожеж на 200% у серпні 2019 року, коли було зафіксовано 30 900 пожеж.

Однак групи із захисту довкілля побоюються, що збільшення кількості пожеж у липні може бути передвісником погіршення ситуації в серпні.

За перші шість місяців було знеліснено рекордні 3 069 квадратних кілометрів бразильської Амазонки, свідчать дані INPE. Це на 25% більше, ніж за аналогічний період торік.

Пожежі – лише частина процесу знеліснення. Лісоруби можуть спершу вирубати ліс, а потім спалити його для цілей сільського господарства, скотарства, заготівлі деревини та видобутку корисних копалин.

Зазвичай сезон пожеж в лісах Амазонки триває з червня по жовтень.

Ситуація з пожежами також загоструюється в бразильському регіоні Пантанал, де розташовані найбільші за площею болота. У липні там сталося 1 684 пожежі, що втричі більше за минулорічний показник, йдеться в звітах INPE.

Торік президент Бразилії Жаїр Болсонару, який заохочував знеліснення заради економічного розвитку, зазнав гострої міжнародної критики за знищення лісів.

У відповідь на закиди Болсонару відправив на боротьбу з пожежами армію та запровадив мораторій на випалення лісів. Однак активісти заявляють, що на практиці для викорінення проблеми зроблено недостатньо.