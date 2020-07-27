Погоріле Смолянинове. Два тижні після лісової пожежі – репортаж

На початку місяця у Новоайдарському районі Луганської області майже тиждень лютувала масштабна лісова пожежа. Сьомого липня через сильний вітер вогонь з лісу перекинувся на навколишні села Смолянинове, Капітанове і Воронове.

Найбільше постраждали село Смолянинове і дачний кооператив «Вовче озеро». У пожежі загинули пʼятеро людей, понад три десятки потрапили до лікарні. Вогонь зруйнував майже 140 будинків​. На засіданні уряду 22 липня ухвалили рішення про виділення 54,7 мільйона гривень на заходи щодо ліквідації наслідків пожежі в Луганській області. Далі – репортаж Радіо Свобода про село Смолянинове через три тижні після пожежі. У Смоляниновому У самому селі Смолянинове від лісової пожежі постраждали 78 домоволодінь. Із них вщент згоріли 34. Вогонь забрав життя двох жителів села, багато з опіками та отруєнням від диму потрапили до лікарень. Дві людини і досі проходять лікування. Найбільше постраждала вулиця Піщана, яка виходить прямо на ліс.

Більшість місцевих жителів описують початок пожежі як сильний нетиповий гул. Потім з лісу вирвалася «вогняна куля» і через три хвилини уся вулиця палала. За городи, на сусідню вулицю, вогонь вже не дістав. Швидкість вітру у той день місцями сягала понад 20 метрів на секунду.

74-річна Марія Іванівна розповідає про трагічні обставини загибелі свого чоловіка. У раптовій метушні від пожежі він вчадів від густого диму.

Крім чоловіка, жінка втратила ще й будинок, у якому вони мешкали, та усе, що було нажите.

У багатьох домоволодіннях обійшлося без жертв. Але люди втратили дах над головою та усе нажите. У Віктора дім згорів. Живе він зараз у знайомих. Має надію отримати обіцяну допомогу від держави. Рішення про виділення 54,7 мільйона гривень на заходи щодо ліквідації наслідків пожежі в Луганській області уряд ухвалив 22 липня.

У розмові Віктор зазначає, що якщо таки отримає грошову допомогу, то відбудовуватися тут не буде. Купить садибу десь у іншому місці. Чоловік не хоче, аби все навколо нагадувало йому про трагедію та про втрачене майно.

У багатьох постраждалих будинки вціліли, чи через примхи напрямку вітру під час пожежі, чи через зусилля господарів, які тушили будинки, що спалахнули. Але, розповідають деякі з них, погоріло господарство – худоба, господарські будівлі, машини, сільськогосподарська техніка. 64-річна Галина, плачучи, розповідає про свої втрати та про те, що будинок хоч і вцілів, але потребує капітального ремонту (пожежа знищила шиферний дах).

А ще у жінки згоріли усі сараї, літня кухня, сільськогосподарська техніка та погоріла худоба.

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним. Натисніть, щоб побачити Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити Теличка Галини, яка вціліла у пожежі, але сильно обгоріла

Деякі домогосподарства по вулиці відносно не постраждали. Вигоріли лише городи та садки.

Допомога від небайдужих та держави Згідно з даними Кабміну, орієнтовна площа пожежі склала 5 тисяч гектарів лісу. Вона завдала прямих збитків лісовому господарству на суму понад 284 мільйони гривень. Загалом вогонь зруйнував майже 140 будинків. Через пожежі загинули пʼятеро людей, понад 30 потрапили до лікарні. Після пожежі до регіону приїздив президент України Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, народні депутати Верховної та місцевих рад.

22 липня на засідання Кабміну ухвалили рішення про виділення з резервного фонду 54,7 мільйона гривень для компенсації збитків постраждалим під час лісової пожежі у Луганській області. Зокрема, кошти виплатять: Сім'ям загиблих – по 200 тисяч гривень за кожного загиблого (5 родин) та ще по 1000 гривень від Луганської ОДА;

Сім'ям, чиї житлові будинки повністю зруйновані – по 300 тисяч гривень (84 будинки) та ще 25200 гривень від Луганської ОДА;

Сім'ям, які відселені зі своїх житлових будинків, оскільки вони потребують капітального ремонту – по 50 тисяч гривень (56 будинків) та ще 2800 гривень від Луганської ОДА;

Сім'ям, житлові будинки яких пошкоджені – по 20 тисяч гривень (68 осіб) та ще 1360 гривень від Луганської ОДА;

Міністерству довкілля (для Держлісгоспу) – 24,3 мільйона для ліквідації наслідків пожежі. Після пожежі багато допомоги з ліквідації наслідків та розчищення завалів надали працівники МНС, пожежники та прикордонники з Лисичанська. Волонтери (з одними з них я і приїхав) та небайдужі привезли та надіслали багато речей першої необхідності – одяг, їжу, постільну білизну, будівельні матеріали. З головою сільради Русланом Лисаковим ми йдемо у амбулаторію села, де зберігаються усі привезені речі.

Руслан Лисаков розповідає, що усі охочі в перші дні вільно могли прийти та вибрати необхідне для себе. У хаосі, каже, цим скористалося багато жителів села, які від пожежі ніяк не постраждали. Наразі, запевняє, складені списки постраждалих, і до видачі речей допускають лише їх. Дійсно, речей у амбулаторії багато. Є і продукти харчування, і одяг, і посуд, і інші речі першої необхідності.

Руслан Лисаков говорить, що речами (одягом, постільною білизною та посудом) вони наразі забезпечені. Питання тепер гостро стоїть у будівельних матеріалах для відновлення садиб та у необхідності створення комісії для справедливої видачі грошової допомоги. Складнощі Голова сільради Смолянинового Руслан Лисаков та й багато постраждалих жителів села звертають увагу на моральні та юридичні аспекти у оформленні та видачі грошової допомоги постраждалим. У багатьох згорілих будинках ніхто не мешкав багато років. І їм мають виплатити максимальну компенсацію. Натомість люди, які жили тут та втратили цінне майно у сараях або на подвір'ї, отримають лише по 20 гривень тисяч гривень на родину.

Крім того, із 36 згорілих вщент садиб юридично оформлене право власності мають лише 12. Руслан Лисаков говорить, що вирішенню цих проблем може допомогти створення незалежної комісії, яка має визначити, скільки компенсації отримає кожна окрема родина з виділених державою коштів.

Кореспондент Радіо Свобода також розпитував у жителів села про страхування домогосподарств від пожеж. Ніхто з опитаних такого страхування не мав...