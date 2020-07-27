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27 липня 2020, Київ 10:19
Суспільство

Погоріле Смолянинове. Два тижні після лісової пожежі – репортаж

Зупинка «Смолянинове» між лісом, з якого прийшов вогонь, та найбільш постраждалою вулицею Піщана Фото:Andriy Dubchak/RadioSvoboda.org (RFE/RL)

На початку місяця у Новоайдарському районі Луганської області майже тиждень лютувала масштабна лісова пожежа. Сьомого липня через сильний вітер вогонь з лісу перекинувся на навколишні села Смолянинове, Капітанове і Воронове.
Найбільше постраждали село Смолянинове і дачний кооператив «Вовче озеро». У пожежі загинули пʼятеро людей, понад три десятки потрапили до лікарні. Вогонь зруйнував майже 140 будинків​. На засіданні уряду 22 липня ухвалили рішення про виділення 54,7 мільйона гривень на заходи щодо ліквідації наслідків пожежі в Луганській області. Далі – репортаж Радіо Свобода про село Смолянинове через три тижні після пожежі.

У Смоляниновому

У самому селі Смолянинове від лісової пожежі постраждали 78 домоволодінь. Із них вщент згоріли 34. Вогонь забрав життя двох жителів села, багато з опіками та отруєнням від диму потрапили до лікарень. Дві людини і досі проходять лікування.

Найбільше постраждала вулиця Піщана, яка виходить прямо на ліс.

Дорога з лісу та згорілий сарай. Саме з цьго напрямку по селу вдарила лісова пожежа
Дорога з лісу та згорілий сарай. Саме з цьго напрямку по селу вдарила лісова пожежа

Більшість місцевих жителів описують початок пожежі як сильний нетиповий гул. Потім з лісу вирвалася «вогняна куля» і через три хвилини уся вулиця палала. За городи, на сусідню вулицю, вогонь вже не дістав. Швидкість вітру у той день місцями сягала понад 20 метрів на секунду.

Те, куди діставали язики вогню з лісу, добре видно по обгорілій та всохлій траві
Те, куди діставали язики вогню з лісу, добре видно по обгорілій та всохлій траві

74-річна Марія Іванівна розповідає про трагічні обставини загибелі свого чоловіка. У раптовій метушні від пожежі він вчадів від густого диму.

Марія Іванівна ро загибель свого чоловіка
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Марія Іванівна ро загибель свого чоловіка

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Крім чоловіка, жінка втратила ще й будинок, у якому вони мешкали, та усе, що було нажите.

Згорілий будинок Марії Іванівни на вулиці Піщана
Згорілий будинок Марії Іванівни на вулиці Піщана

У багатьох домоволодіннях обійшлося без жертв. Але люди втратили дах над головою та усе нажите.

У Віктора дім згорів. Живе він зараз у знайомих. Має надію отримати обіцяну допомогу від держави. Рішення про виділення 54,7 мільйона гривень на заходи щодо ліквідації наслідків пожежі в Луганській області уряд ухвалив 22 липня.

Віктор біля своєї згорілої садиби
Віктор біля своєї згорілої садиби

У розмові Віктор зазначає, що якщо таки отримає грошову допомогу, то відбудовуватися тут не буде. Купить садибу десь у іншому місці. Чоловік не хоче, аби все навколо нагадувало йому про трагедію та про втрачене майно.

Валіза зі згорілою ручною вишивкою у одній із кімнат будинку Віктора
Валіза зі згорілою ручною вишивкою у одній із кімнат будинку Віктора

У багатьох постраждалих будинки вціліли, чи через примхи напрямку вітру під час пожежі, чи через зусилля господарів, які тушили будинки, що спалахнули. Але, розповідають деякі з них, погоріло господарство – худоба, господарські будівлі, машини, сільськогосподарська техніка.

64-річна Галина, плачучи, розповідає про свої втрати та про те, що будинок хоч і вцілів, але потребує капітального ремонту (пожежа знищила шиферний дах).

Пані Галина про втрати у господарстві від пожежі
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Пані Галина про втрати у господарстві від пожежі

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А ще у жінки згоріли усі сараї, літня кухня, сільськогосподарська техніка та погоріла худоба.

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Теличка Галини, яка вціліла у пожежі, але сильно обгоріла
Теличка Галини, яка вціліла у пожежі, але сильно обгоріла
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Теличка Галини, яка вціліла у пожежі, але сильно обгоріла

Деякі домогосподарства по вулиці відносно не постраждали. Вигоріли лише городи та садки.

Жінка та дитина у садибі, яка не сильно постраждала від вогню
Жінка та дитина у садибі, яка не сильно постраждала від вогню

Допомога від небайдужих та держави

Згідно з даними Кабміну, орієнтовна площа пожежі склала 5 тисяч гектарів лісу. Вона завдала прямих збитків лісовому господарству на суму понад 284 мільйони гривень. Загалом вогонь зруйнував майже 140 будинків. Через пожежі загинули пʼятеро людей, понад 30 потрапили до лікарні.

Після пожежі до регіону приїздив президент України Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, народні депутати Верховної та місцевих рад.

Один з повністю згорілих будинків у селі з написом на воротах «Добро пожаловать!»
Один з повністю згорілих будинків у селі з написом на воротах «Добро пожаловать!»

22 липня на засідання Кабміну ухвалили рішення про виділення з резервного фонду 54,7 мільйона гривень для компенсації збитків постраждалим під час лісової пожежі у Луганській області.

Зокрема, кошти виплатять:

  • Сім'ям загиблих – по 200 тисяч гривень за кожного загиблого (5 родин) та ще по 1000 гривень від Луганської ОДА;
  • Сім'ям, чиї житлові будинки повністю зруйновані – по 300 тисяч гривень (84 будинки) та ще 25200 гривень від Луганської ОДА;
  • Сім'ям, які відселені зі своїх житлових будинків, оскільки вони потребують капітального ремонту – по 50 тисяч гривень (56 будинків) та ще 2800 гривень від Луганської ОДА;
  • Сім'ям, житлові будинки яких пошкоджені – по 20 тисяч гривень (68 осіб) та ще 1360 гривень від Луганської ОДА;
  • Міністерству довкілля (для Держлісгоспу) – 24,3 мільйона для ліквідації наслідків пожежі.

Після пожежі багато допомоги з ліквідації наслідків та розчищення завалів надали працівники МНС, пожежники та прикордонники з Лисичанська.

Волонтери (з одними з них я і приїхав) та небайдужі привезли та надіслали багато речей першої необхідності – одяг, їжу, постільну білизну, будівельні матеріали.

З головою сільради Русланом Лисаковим ми йдемо у амбулаторію села, де зберігаються усі привезені речі.

Амбулаторія села з купою надісланого взуття перед будівлею
Амбулаторія села з купою надісланого взуття перед будівлею

Руслан Лисаков розповідає, що усі охочі в перші дні вільно могли прийти та вибрати необхідне для себе. У хаосі, каже, цим скористалося багато жителів села, які від пожежі ніяк не постраждали. Наразі, запевняє, складені списки постраждалих, і до видачі речей допускають лише їх.

Дійсно, речей у амбулаторії багато. Є і продукти харчування, і одяг, і посуд, і інші речі першої необхідності.

Волонтер Катерина у коридорі амбулаторії Смолянинового
Волонтер Катерина у коридорі амбулаторії Смолянинового

Руслан Лисаков говорить, що речами (одягом, постільною білизною та посудом) вони наразі забезпечені. Питання тепер гостро стоїть у будівельних матеріалах для відновлення садиб та у необхідності створення комісії для справедливої видачі грошової допомоги.

Складнощі

Голова сільради Смолянинового Руслан Лисаков та й багато постраждалих жителів села звертають увагу на моральні та юридичні аспекти у оформленні та видачі грошової допомоги постраждалим.

У багатьох згорілих будинках ніхто не мешкав багато років. І їм мають виплатити максимальну компенсацію. Натомість люди, які жили тут та втратили цінне майно у сараях або на подвір'ї, отримають лише по 20 гривень тисяч гривень на родину.

Один з будинків по вулиці Піщана, який господарі вже почали відбудовувати. Зима не за горами...
Один з будинків по вулиці Піщана, який господарі вже почали відбудовувати. Зима не за горами...

Крім того, із 36 згорілих вщент садиб юридично оформлене право власності мають лише 12.

Руслан Лисаков говорить, що вирішенню цих проблем може допомогти створення незалежної комісії, яка має визначити, скільки компенсації отримає кожна окрема родина з виділених державою коштів.

Голова сільради селища Руслан Лисаков про розподіл грошової допомоги
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Голова сільради селища Руслан Лисаков про розподіл грошової допомоги

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Кореспондент Радіо Свобода також розпитував у жителів села про страхування домогосподарств від пожеж. Ніхто з опитаних такого страхування не мав...

Жителька Смолянинового біля воріт свого вщент згорілого будинку
Жителька Смолянинового біля воріт свого вщент згорілого будинку

(Радіо Свобода буде слідкувати за подальшим розвитком подій у питанні виплати грошової допомоги постраждалим від пожежі).

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    Андрій Дубчак

    Розповідаю про війну на Донбасі через історії військових і цивільнихhttps://www.instagram.com/andriy.dubchak

    Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, КПІ ФІОТ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Фіналіст конкурсу European Media Digital Award 2019 у номінації «Engagement». Золота медаль шостого міжнародного конкурсу репортерської фотографії LifePressPhoto у номінації «Гарячі новини (одиночне фото)»

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