ДБР заявило про незаконні рубки на Житомирщині на 3,25 мільйона гривень

В Житомирській області в 2019 році незаконно зрубали щонайменше 360 дерев, заявляє Державне бюро розслідувань 3 грудня.

За даними відомства, керівник одного з місцевих лісогосподарських підприємств «створив та очолив організовану групу», до якої входили посадовці господарства, спеціалізованого лісозахисного підприємства та підприємці.

Як стверджують в Бюро, підозрювані вносили недостовірну інформацію про характеристики деревини до документів, що уможливило роботи з «санітарного стану лісів» і заниження реальної кількості дерев, призначених в рубку. Відтак на лісових ділянках був більший запас деревини порівняно з офіційно заявленим.

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«Варто зазначити, що незаконні порубки здійснювались в тому числі й на об’єктах природно-заповідного фонду. Внаслідок незаконних порубок понад 360 дерев різних порід та заниження виходу ділової деревини з лісосік на 470 кубічних метрів тільки на території одного лісництва протягом липня-вересня 2019 року заподіяно шкоду на суму понад 3,25 мільйонів гривень», – стверджують у ДБР.

13 причетним повідомили про підозру в незаконній порубці лісу, підробці документів, службовій підробці та перевищенні повноважень. Як зазначають у ДБР, в разі доведення провини підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення з тимчасовою забороною на певні посади та види діяльності.