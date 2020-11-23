Забруднення повітря залишається основною небезпекою для здоров’я жителів Європи – звіт

Європейська агенція з охорони довкілля, орган Європейського союзу (ЕЕА), заявляє, що якість повітря в Європі значно покращилася за останнє десятиліття, але забруднення залишається основною причиною передчасної смерті на континенті.

Згідно зі щорічною оцінкою базованого в Копенгагені агенства ЕЕА від 23 листопада, близько 417 тисяч випадків передчасної смерті в 2018 році були пов’язані з дрібнодисперсними частинками в 41 країні.

Повідомляється, що позаторік через цю причину на приблизно 60 тисяч менше померло людей в порівнянні з попереднім роком. На це, зокрема, вплинула екополітика ЄС, дії місцевої влади і скорочення шкідливих викидів у ключових секторах економіки, що поліпшило якість повітря.

«Дані ЕЕА доводять, що інвестиції в поліпшення якості повітря – це інвестиції в поліпшення здоров’я і продуктивності для всіх європейців. «Політика і дії, які відповідають амбіціям Європи із нульового забруднення, ведуть до більш тривалого і здорового життя», - йдеться в заяві виконавчого директора організації Ганса Брюнінкса.

Згідно зі звітом «Якість повітря в Європі – 2020», автомобільний транспорт, сільське господарство, виробництво енергії, промисловість і домашні господарства є основними джерелами забруднення повітря.

Викиди оксидів азоту від транспорту і викиди речовин від виробництва енергії значно знизилися з 2000 року, в той час як в скороченні викидів від галузей будівнитва і сільського господарства прогрес був меншим.

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Забруднювачі повітря можуть викликати або посилювати респіраторні і серцево-судинні захворювання, а також рак, наголошують експерти.

Згідно зі звітом, Болгарія і Румунія опинилися серед шести країн-членів ЄС, які в 2018 році перевищили граничне значення ЄС щодо дрібних твердих частинок.