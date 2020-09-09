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09 вересня 2020, Київ 15:51
Новини | Політика

Екостандарти ЄС щодо викидів у повітря не можуть бути відтерміновані – Міндовкілля

Впровадження екологічних стандартів ЄС, передбачених Угодою про асоціацію, щодо викидів промислових підприємств у повітря не може бути відтерміноване чи заборонене, повідомив Радіо Свобода перший заступник міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Богдан Боруховський.

«Ми працюємо як Міністерство захисту довкілля і наша місія захищати довкілля і будь-які інші ініціативи, які допоможуть захистити екологічний стан України. Безумовно, вони підтримуються нами і не можуть бути відтерміновані, заборонені або ще щось», – відповів він на питання журналіста Радіо Свобода.

Богдан Боруховський про ініціативу відтермінування екостандартів ЄС
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Богдан Боруховський про ініціативу відтермінування екостандартів ЄС

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Раніше стало відомо, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості просить відтермінувати імплементацію законодавства ЄС в українське, зокрема у частині захисту довкілля.

Після цієї інформації із критикою Міністерства захисту довкілля виступив колишній очільник Державної екологічної інспекції (2019–2020 рр.) Єгор Фірсов.

Богдан Боруховський зазначив, що не чув про таку ініціативу колег по уряду, втім запевнив у прагненні Міністерства захисту довкілля впроваджувати європейські стандарти.

«Міністерство завжди намагається підтримувати, дотримуватися (Директив ЄС – ред), бо це є частина зобов’язань України перед Європейською спільнотою. В нас вже дуже багато зроблено, імпліментовано і працює. Міністерство безумовно в цьому напрямку робить все можливе і неможливе, аби це відбувалося», – зазначив Богдан Боруховський.

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    Ольга Комарова

    Журналіст Українського бюро Радіо Свобода з 2015 року. До команди приєналася як переможниця Регіональної стипендії Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа. Після завершення стипендії залишилася працювати в редакції кореспондентом. Автор і ведуча серії радійних програм «Свобода в деталях», яка виходила на частотах Радіо НВ. Ведуча і журналіст програми «Ньюзрум», автор серії програм «Коротка пам'ять», які виходять на Ютуб-каналі Радіо Свобода Україна. В журналістиці працює з 2009 року. Починала свій шлях з роботи на комунальному телебаченні міста Южного Одеської області. 

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