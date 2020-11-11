Влада Росії вважає, що розлив палива в Арктиці стався через порушення при будівництві та експлуатації резервуару

Влада Росії пов’язує розлив палива в Арктиці, який стався у травні цього року, з порушеннями під час будівництва та експлуатації резервуару, а не таненням вічної мерзлоти.

Понад 21 000 тон дизельного палива просочилося в навколишнє середовище з бака на електростанції недалеко від промислового міста Норильськ, що стало однією з найстрашніших екологічних катастроф в Арктиці.

Електростанція належить дочірній компанії «Норильського нікелю», провідного в світі виробника нікелю і паладію, яка повідомила, що витік стався через те, що колони, які підтримують резервуар для зберігання, опускалися через танення вічної мерзлоти.

«Ростехнагляд» повідомив 10 листопада, що катастрофа була викликана «взаємопов’язаними технічними та організаційними порушеннями, вчиненими як на стадії будівництва резервуара, так і під час його експлуатації».

Зокрема, йдеться про проблеми з проєктуванням і спорудженням пальового фундаменту резервуара, який не спирався на кам’янистий ґрунт і призводив до нерівномірного розподілу резервуара.

«У той же час ознак деградації вічної мерзлоти під фундаментом і на прилеглій території не виявлено», – мовиться у повідомленні.

«Ростехнагляд», який планує опублікувати остаточний звіт про розслідування 13 листопада, також повідомив, що «Норильський нікель» почав експлуатацію резервуара у 2019 році після ремонту, не повідомивши про це владу і з порушенням вимог безпеки.

Власник «Норильського нікелю» Володимир Потанін – найбагатша людина Росії. Раніше він пов’язував аварію з таненням вічної мерзлоти.

Генеральна прокуратура раніше опублікувала попередні висновки, які свідчать про те, що просідання ґрунту сприяло катастрофі.

Російський уряд нарахував компанії «Норильський нікель» рекордний у Росії і один із найбільших у світі штрафів за екологічні збитки – майже 150 мільярдів рублів (понад два мільярди доларів) за розлив палива під Норильськом.

«Норильський нікель» спочатку обіцяв заплатити за очистку місця розливу, але відмовлявся виплачувати штраф за вчинені екологічні збитки.