Розлив палива у Норильську: силовики заявили про першого затриманого, Путін каже – не знав про аварію 2 дні

У російському Норильську після аварії з розливом близько 20 тисяч тонн нафтопродуктів на ТЕЦ-3 АТ «НТЕК», яка, як з’ясувалося, сталася ще 29 травня, з’явилися перші підозрювані. Російська генпрокуратура 3 червня повідомила, що затримано начальника цеху ТЕЦ-3. За даними відомства, кримінальні справи відкрили за трьома статтями, що стосуються завдання шкоди довкіллю.

Президент Росії Володимир Путін доручив з’ясувати, чому інформація про аварію на ТЕЦ-3 надійшла не відразу, а через два дні. Він вказав, що влада дізналася про ситуацію у Норильську із соціальних мереж. Також Путін погодився ввести режим надзвичайної ситуації федерального рівня через розлив нафтопродуктів у Красноярському краї.

Розлив приблизно 20 тисяч тонн палива стався 29 травня через розгерметизацію одного із резервуарів ТЕЦ Норильськ-Таймирської енергетичної компанії. Виникла пожежа на площі 350 квадратних метрів. Нафтопродукти потрапили в ґрунт, водойму і на проїжджу частину.

Екологи Greenpeace заявили напередодні, що аварія в Норильську стала першою аварією такого масштабу у заполярній Арктиці, кажуть, – схожа аварія такої величини сталася 30 років тому біля берегів Аляски.