Використання деревини з України: в Earthsight розкритикували висновки розслідування Ikea

Британська організація із захисту довкілля Earthsight прокоментувала висновки компанії IKEA, яка не знайшла порушень у процесі заготівлі деревини з України, яку використовує у виробництві. Про це йдеться в заяві Earthsight, яку отримало Радіо Свобода.

Йдеться про перевірку, до якої виробник меблів IKEA вдався після звіту Earthsight про ймовірні порушення в заготівлі деревини в Карпатах. Активісти назвали розслідування IKEA «підробкою», вказавши на те, що третя сторона, на яку посилалася шведська компанія – базована в Києві фірма «Легалліс» – співпрацює з Лісовою наглядовою радою (FSC), яку Earthsight критикує в своєму звіті.

«Легалліс» – це установа, яка також надає сертифікати FSC компаніям із заготівлі деревини та лісовим господарства в Україні, що означає, що на неї опосередновано впливають наші висновки щодо хиб FSC, відтак вона має очевидний конфлікт інтересів. Вибір компанії, яка входить до кола контактів FSC, для проведення цього розслідування – це ймовірна ознака того, що IKEA не хоче ризикувати викрити сама себе в ході дійсно неупередженої перевірки своїх ланцюгів постачання», – припускають у організації.

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Earthsight також звернула увагу, що виробник меблів не оприлюднив всі результати свого розслідування, пояснивши це необхідністю «захистити недоторканність причетних осіб, а також методів роботи аудитора для цього розслідування в Україні». Активісти натомість висловлюють думку, що достовірність аудиту «багато в чому залежить від того, на які докази він звертає увагу».

Організація також закидає IKEA інтерпретацію українського законодавства в лісовій галузі, яка шкодить українському довкіллю – «таку, що виправдовує рубку дерев під час цього чутливого для дикої природи Карпат сезону». Йдеться про період з квітня по червень, коли закон забороняє санітарні рубки, але формально не забороняє всі інші.

У Earthsight також нагадали, що IKEA наразі є об’єктом розслідування Федерального департаменту економіки, освіти і досліджень Швейцарії за порушення законодавства, яке вимагає розкривати походження деревини в її продукції.

«Враховуючи, що щонайменше 60% всіх потреб IKEA в деревині покривають країни колишнього СРСР в східній Європі або Росія, ймовірно, не варто дивуватися, що IKEA не хотіла б, аби споживачі знали, що дерево, з якого зроблені їхні меблі в стилі «скандинавського шику», походить з країн, де управління лісової галузі дуже корумповані», – припускають у пресслужбі екоорганізації.

Активісти також зазначають, що IKEA ніде в своїй публічній реакції не згадує про ймовірні хиби FSC – регуляторного органу, який був основним об’єктом критики червневої доповіді «Ліс у пласкій упаковці».

«Наш звіт показав, чому стандарти FSC насправді нижчі, ніж вимагає законодавство Євросоюзу, але IKEA та FSC продовжують наполягати, щоб сертифікація FSC відігравала більшу роль у виконанні вимог Стандартів регуляції деревини Євросоюзу. Як один із найважливіших клієнтів FSC, IKEA може використати величезну м’яку силу, аби сприяти реальним змінам всередині цього враженого скандалами регулятора», – йдеться в заяві.

З посиланням на листа від шведської компанії Earthsight зазначає, що IKEA називає FSC лише одним із інструментів, якими перевіряє походження деревини, і що вона також проводить власні аудити ланцюгів постачання, проте «неясно, чи ці перевірки вже здійснювалися щодо постачальників IKEA, казаних у звіті, і, якщо так, чому вони не виявили деревину, яку українські інспектори та Earthsight вже зафіксували як нелегальну».

«У листі до Earthsight IKEA заявила, що в майбутньому планує докласти «екстра» зусиль для розслідувань на місцях у країнах високого ризику, та що після пандемії коронавірусу розширить розслідування в Україні. Earthsight вітає такі заяви», – заявляють в організації.

Але також звертають увагу на петицію з вимогою до виробника вжити заходів для зниження споживання деревини, яку підписали понад 200 тисяч людей.

На початку жовтня компанія IKEA повідомила, що не знайшла доказів того, що в її продукції використовується деревина, незаконно вирубана в Україні.

Розслідування щодо цього компанія провела після того, як у червні британська неприбуткова організація Earthsight заявила, що її дослідження, здійснене протягом 18 місяців, виявило, нібито «компанія IKEA продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат, де живуть зникаючі види рисей та ведмедів».

Розташоване на Закарпатті державне підприємство «Великобичківське лісомисливське господарство» заявило, що інформація у звіті «не підтверджена жодним документальним фактом». IKEA почала аудит постачальників деревини з України.