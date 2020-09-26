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26 вересня 2020, Київ 15:00
Фотогалереї

Глобальний кліматичний страйк у різних країнах світу (фоторепортаж)

25 вересня молодь у всьому світі згуртувалася у боротьбі з глобальними змінами клімату. Глобальний кліматичний страйк (Global day of climate action) – це перша ініціатива кліматичних активістів світового масштабу від початку пандемії COVID-19.

Акції та страйки відбулись у понад 3 тисячах міст світу. Активісти Австралії, Японії та Південної Кореї стартували першими, в Україні також долучилися до страйку. Через коронавірус та карантинні заходи розміри акцій були обмежені, частина подій була перенесена в онлайн.
Українські активісти в Києві зібралися під стінами КМДА та провели акцію в рамках Глобального кліматичного страйку. Декілька десятків людей тримали плакати &laquo;Клімат змінюється, а ми ні&raquo;, &laquo;Потім буде пізно&raquo;, &laquo;Найперше &ndash; планета Земля&raquo;. Учасники акції вимагали, щоб генеральний план Києва включав пункти щодо вирішення екологічних та кліматичних проблем
1 Українські активісти в Києві зібралися під стінами КМДА та провели акцію в рамках Глобального кліматичного страйку. Декілька десятків людей тримали плакати «Клімат змінюється, а ми ні», «Потім буде пізно», «Найперше – планета Земля». Учасники акції вимагали, щоб генеральний план Києва включав пункти щодо вирішення екологічних та кліматичних проблем
У столиці Німеччині Берліні активісти влаштували сидячий страйк посеред дороги перед Бранденбурзькими воротами&nbsp;
2 У столиці Німеччині Берліні активісти влаштували сидячий страйк посеред дороги перед Бранденбурзькими воротами 
Шведська активістка Грета Тунберг (у центрі) очолила акцію протесту &laquo;П&#39;ятниця заради майбутнього&raquo; перед будівлею парламенту Швеції в Стокгольмі. Днем раніше вона заявила на своїй сторінці в твітері, що протестувальники &laquo;повертатимуться наступного тижня, через місяць і в наступному році. І це триватиме, скільки буде потрібно&raquo;.
3 Шведська активістка Грета Тунберг (у центрі) очолила акцію протесту «П'ятниця заради майбутнього» перед будівлею парламенту Швеції в Стокгольмі. Днем раніше вона заявила на своїй сторінці в твітері, що протестувальники «повертатимуться наступного тижня, через місяць і в наступному році. І це триватиме, скільки буде потрібно».
В Австрії учасники акції &laquo;П&#39;ятниця заради майбутнього&raquo; вийшли на вулиці Відня у масках, пам&#39;ятаючи про необхідність дотримання заходів безпеки під час пандемії коронавірусу. Станом на сьогодні в країні зафіксовано понад 40 тисяч випадків інфікування COVID-19 &nbsp;
4 В Австрії учасники акції «П'ятниця заради майбутнього» вийшли на вулиці Відня у масках, пам'ятаючи про необхідність дотримання заходів безпеки під час пандемії коронавірусу. Станом на сьогодні в країні зафіксовано понад 40 тисяч випадків інфікування COVID-19
 
А так виглядав флешмоб у Кесон-Сіті, Філіппіни. Інсталяція з паперових людських долонь, що приєднані червоними лініями до різних країн на рукотворній мапі світу, символізує масштабність Глобального кліматичного страйку, що традиційно відбувається кожного 25 вересня
5 А так виглядав флешмоб у Кесон-Сіті, Філіппіни. Інсталяція з паперових людських долонь, що приєднані червоними лініями до різних країн на рукотворній мапі світу, символізує масштабність Глобального кліматичного страйку, що традиційно відбувається кожного 25 вересня
На фото: індійські активісти страйкують у Нью-Делі
6 На фото: індійські активісти страйкують у Нью-Делі
Кліматичні активісти Сеулу у Південній Кореї у день Глобального кліматичного страйку влаштували перфоманс
7 Кліматичні активісти Сеулу у Південній Кореї у день Глобального кліматичного страйку влаштували перфоманс
Польща. Так кліматичні активістки страйкували у Варшаві. На долонях дівчат написано:&nbsp;&laquo;Наше майбутнє в наших руках&raquo;,&nbsp;&laquo;Нам потрібно панікувати!!!&raquo; та &laquo;Планети &laquo;Б&raquo; не існує!&raquo;
8 Польща. Так кліматичні активістки страйкували у Варшаві. На долонях дівчат написано: «Наше майбутнє в наших руках», «Нам потрібно панікувати!!!» та «Планети «Б» не існує!»
У Гонконзі кліматичні активісти страйкували та прибирали узбережжя пляжу&nbsp;Сан-Тау на острові Лантау
9 У Гонконзі кліматичні активісти страйкували та прибирали узбережжя пляжу Сан-Тау на острові Лантау
В Австралії тисячі студентів взяли участь приблизно в 500 невеликих зборах і онлайн-протестах, вимагаючи інвестицій у відновлювальні джерела енергії і виступаючи проти фінансування газових проєктів. На фото: Дівчина на акції &laquo;Фінансуйте наше майбутнє, а не газ&raquo; у Сіднеї
10 В Австралії тисячі студентів взяли участь приблизно в 500 невеликих зборах і онлайн-протестах, вимагаючи інвестицій у відновлювальні джерела енергії і виступаючи проти фінансування газових проєктів. На фото: Дівчина на акції «Фінансуйте наше майбутнє, а не газ» у Сіднеї
18-річна захисниця довкілля Міа-Роуз Крейг приєдналася до світової ініціативи та страйкує, сидячи на кризі посеред Північно-Льодового океану у кількох сотнях миль від Полярного кола&nbsp;
11 18-річна захисниця довкілля Міа-Роуз Крейг приєдналася до світової ініціативи та страйкує, сидячи на кризі посеред Північно-Льодового океану у кількох сотнях миль від Полярного кола 

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