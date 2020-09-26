Глобальний кліматичний страйк у різних країнах світу (фоторепортаж)

25 вересня молодь у всьому світі згуртувалася у боротьбі з глобальними змінами клімату. Глобальний кліматичний страйк (Global day of climate action) – це перша ініціатива кліматичних активістів світового масштабу від початку пандемії COVID-19.
Акції та страйки відбулись у понад 3 тисячах міст світу. Активісти Австралії, Японії та Південної Кореї стартували першими, в Україні також долучилися до страйку. Через коронавірус та карантинні заходи розміри акцій були обмежені, частина подій була перенесена в онлайн.
Акції та страйки відбулись у понад 3 тисячах міст світу. Активісти Австралії, Японії та Південної Кореї стартували першими, в Україні також долучилися до страйку. Через коронавірус та карантинні заходи розміри акцій були обмежені, частина подій була перенесена в онлайн.