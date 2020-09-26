Глобальний кліматичний страйк у різних країнах світу (фоторепортаж)

3 Шведська активістка Грета Тунберг (у центрі) очолила акцію протесту «П'ятниця заради майбутнього» перед будівлею парламенту Швеції в Стокгольмі. Днем раніше вона заявила на своїй сторінці в твітері, що протестувальники «повертатимуться наступного тижня, через місяць і в наступному році. І це триватиме, скільки буде потрібно».