Дефіцит води в Криму: влада Росії розробила план вартістю в 48 мільярдів рублів

Російський віцепрем’єр, «куратор» анексованого Криму Марат Хуснуллін стверджує, що російський уряд у зв’язку з проблемами з водопостачанням на анексованому півострові розробив план, реалізація якого коштуватиме 48 мільярдів російських рублів, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

План містить 14 заходів, які планується реалізувати з 2020 по 2024 рік. Про нього Хуснуллін розповів під час відеоконференції з президентом Росії Володимиром Путіним.

За заявою Хуснулліна, 45,9 мільярда з передбаченого фінансування будуть витрачені з федерального бюджету, решта коштів – з бюджету регіону.

Він зазначив, що до цього плану входять розробка нових родовищ підземних вод, будівництво гідротехнічних споруд, об’єктів водопостачання та водовідведення.

«Також ми розглядаємо опріснення води і розглядаємо, звісно, приведення до ладу і капітальний ремонт наявних об’єктів інфраструктури. Там також достатньо зношена інфраструктура і великі втрати. Хочу зазначити, що план розроблявся в тому числі з урахуванням прогнозів Росгідромету (Федеральної служби з гідрометеорології і моніторингу довкілля Росії – ред.)», – заявив російський «куратор» Криму.

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21 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що без належного водопостачання в Криму важко залучати нові інвестиції та будувати туристичну інфраструктуру.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.