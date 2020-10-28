Дипломати розповіли про стан хлопчика і його матері, які постраждали від нападу акули в Єгипті

Посольство України в Єгипті розповіло про стан українських туристів, 12-річного хлопчика та його матері, які 25 жовтня постраждали від нападу акули під час стоянки екскурсійної яхти у територіальних водах національного заповідника Рас-Мохаммед, поблизу Шарм ель-Шейха.

«Мати отримала глибокі рани від укусів хижака. Дитина ж зазнала серйозніших травм: у неї була ампутована верхня кінцівка нижче ліктя, наявні глибокі рани на спині. Станом на сьогодні, мати вже переведена до стаціонару лікарні. Дитина все ще перебуває в реанімації, їй надається хірургічна допомога», – повідомило посольство у фейсбуці.

Дипломати звернули увагу, що з 1 листопада 2019 року влада Південного Синаю ввела заборону на заняття водними видами спорту, включаючи дайвінг та снорклінг, з водних суден для осіб, які не мають відповідних сертифікатів. Заборона охоплює територію від заповідника Рас-Мохаммед на півдні до м. Таба на кордоні з Ізраїлем, зазначили в посольстві.

«Особи, які не мають відповідних сертифікатів, мають право займатись вищевказаними видами активного відпочинку винятково у прибережних зонах, а саме у спеціально облаштованих ділянках вздовж готелів», – йдеться в повідомленні.

Раніше Держагентство розвитку туризму повідомило, що 25 жовтня у Єгипті під час снорклінгу від нападу акули серйозно постраждала родина з України. В результаті інциденту довелося ампутувати руку 12-річному хлопчику, травм зазнала і його мати.

У Міністерстві довкілля Єгипту повідомили про створення робочої групи з вивчення інциденту.