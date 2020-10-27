Влада Єгипту повідомила про створення робочої групи через напад акули на туристів, серед яких є українці

У Міністерстві довкілля Єгипту повідомили про створення робочої групи з вивчення інциденту із нападом акули на туристів, в результаті якого постраждали, зокрема, українські громадяни.

«Робоча група, яка займається розслідуванням обставин інциденту, все ще виконує свої робочі завдання, щоб точно визначити причини поведінки акули по відношенню до потерпілих і обставини, які призвели до цього. Міністерство довкілля шкодує про травми, отримані пораненими, і бажає їм швидкого одужання», – повідомило єгипетське відомство у фейсбуці.

Повідомляється, що робоча група наразі встановила, що напала на людей океанічна акула з білим плавцем розміром близько двох метрів.

Міністерство підтверджує, що двоє із постраждалих – туристи з України (мати і син), а також гід, що супроводжував туристичну групу із загалом шести осіб в районі дайвінг-зони Shark Reef в заповіднику Рас-Мухаммад у Південному Синаї.

Напередодні Держагентство розвитку туризму повідомило, що у Єгипті під час снорклінгу від нападу акули серйозно постраждала родина з України. В результаті інциденту довелося ампутувати руку 12-річному хлопчику, якому 27 жовтня мали зробити ще одну операцію. Повідомлялося, що українців лікують за рахунок Єгипту, а посольство України перебуває на контакті з рідними постраждалих.

Держагентство розвитку туризму звернулося до українців із проханням бути максимально обережними в країні перебування, заздалегідь ознайомитися з правилами безпеки, а «екстремальні тури» брати лише у ліцензованих туроператорів або їхніх офіційних локальних партнерів.