У Єгипті українці постраждали від нападу акули

У Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала родина з України. Про це повідомили у Державному агентстві розвитку туризму.

Зазначається, що дванадцятирічний підліток досі перебуває в реанімації, він переніс одну операцію – поранену руку врятувати не вдалося. 27 жовтня на нього чекає ще одна операція.

«На жаль, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури. Вони навіть не знають, що для цього потрібний окремий страховий поліс», – мовиться у повідомленні.

У агентстві повідомили, що наразі українців лікують за рахунок Єгипту, посольство України зв’язалося з рідними постраждалих.