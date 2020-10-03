IKEA: незаконно заготовлена деревина з України не використовується при виробництві меблів

Незаконно заготовлена деревина з України не використовується при виробництві меблів IKEA, повідомила компанія 2 жовтня, передає «BBC News Україна».

«Результати розслідування третьої сторони за сприяння Legallis LLC, яке передбачало відвідування лісових ділянок, а також нашого внутрішнього розслідування командою фахівців з постачання деревини та питань лісового господарства, не виявили будь-яких ознак того, що до нашого ланцюга постачання потрапила незаконно заготовлена деревина», – розповіли в IKEA.

У заяві йдеться, що обидва розслідування Earthsight вказали на складну інтерпретацію закону про санітарні рубки у сезон тиші.

«Ми віримо, що завдяки своїй присутності можемо робити внесок у відповідальне ведення лісового господарства для зміцнення біорізноманіття, забезпечення ефективного виробництва і підтримки місцевих громад», – наголосили в компанії.

У червні британська неприбуткова організація Earthsight заявила, що її дослідження, здійснене протягом 18 місяців, виявило, що «компанія IKEA продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат, де живуть зникаючі види рисей та ведмедів».

Розташоване на Закарпатті державне підприємство «Великобичківське лісомисливське господарство» заявило, що інформація у звіті «не підтверджена жодним документальним фактом». IKEA почала аудит постачальників деревини з України.