У Держлісагентстві повідомили, скільки деревини офіційно заготовили в 2020 році

Протягом 2020 року в Україні заготовили 15,2 мільйона кубічних метрів ліквідної деревини – такі дані Державного агентства лісових ресурсів, надані на запит Радіо Свобода.

Ця цифра на 0,3 мільйона кубічних метрів нижча за показник 2019 року, зазначають у відомстві. При цьому загальний запас деревини в лісах, які перебувають у сфері управління агентства (без урахування окупованих територій) – 1 460 мільйонів кубічних метрів.

«У 2019 році заготовлено 18,1 мільйона кубічних метрів деревини, з неї 15,5 мільйона кубічних метрів ліквідної, в тому числі від рубок головного користування 6,2 мільйона кубічних метрів. Таким чином, за 2019 рік в лісах Держлісагентства обсяг заготовленої деревини склав близько 1,2 % від її загального запасу, тобто при зазначених обсягах рубок фактичного запасу деревини вистачить більш ніж на 80 років», – вважають в агентстві.

Читайте також: Чи будуть зими сніжними, а весна без заморозків? Які зміни клімату очікують українців?

Як стверджує агентство, запас деревини в середньому зростає на 24 мільйона кубічних метрів.

«Найбільші обсяги заготівлі ліквідної деревини здійснюють державні підприємства, що належать до сфери управління Держлісагентства, у Житомирській (2,5 мільйона кубічних метрів), Рівненській (1,7 мільйона кубічних метрів), Київській (1,4 мільйона кубічних метрів), Волинській (1,1 мільйона кубічних метрів) і Чернігівський (1,1 мільйона кубічних метрів) областях», – йдеться у відповіді на запит.

За різновидами здійснюються такі заготівлі деревини:

40% рубок головного користування

7% рубок догляду

48% санітарних рубок

5% інших рубок

«У 2020 році лісогосподарськими підприємствами Держлісагентства відтворення лісів виконано на площі 39,2 тисячі гектарів, зокрема садіння і висівання проведено на площі 26,6 тисячі гектарів, з яких 2,1 тисячі гектарів – лісорозведення або нові ліси, ще 12,6 тисячі гектарів ліси відновились природнім шляхом», – повідомляє агентство.

При цьому, як стверджують у Держлісагентства, третина лісових ділянок відтворюється природнім шляхом. Загальну площу створених лісів у 2020-му на 3,5 тисяч гектарів (або в 1,1 рази) перевищує площу суцільних зрубів 2019-го.

15 січня Державне агентство лісових ресурсів прозвітувало про відтворення в Україні понад 39 тисяч гектарів лісів і висадку понад 160 мільйонів сіянців.