Зеленський запросив Ілона Маска до Житомира

Президент України Володимир Зеленський запросив американського підприємця Ілона Маска до Житомира в Музей космонавтики імені Сергія Корольова.

«Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетного інженера та конструктора космічного обладнання Сергія Корольова. Дійсно, він був одним з найкращих. Я б хотів запросити його давнього фаната Ілона Маска до України, щоб побачити Музей космонавтики імені Сергія Корольова», – написав Зеленський у твітері.

Він згадав про липневий допис Ілона Маска, у якому той розповів, що спілкувався із сім’єю Корольова. Американський бізнесмен наразі не відповідав на запрошення відвідати Житомир.

Сергій Корольов (1907–1966) – основоположник практичної космонавтики. Під його керівництвом запустили першу міжконтинентальну балістичну ракету та штучний супутник Землі, що стало початком космічної ери людства. Він же очолював роботи щодо польоту радянського космонавта Юрія Гагаріна – першої людини у космосі.