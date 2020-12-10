Прототип космічного корабля Starship після випробувального польоту вибухнув при посадці

Прототип американського пілотованого космічного корабля Starship, що розробляється для перевезення людей на Марс, 9 грудня після випробувального польоту на суборбітальну висоту вибухнув під час посадки.

Випробування транслювала компанія-розробник SpaceX. Запуск був здійснений з полігону компанії в Техасі.

Під час випробування був виконаний політ на висоту 12,5 кілометри з наступним відключенням двигунів, аеродинамічного гальмування, повторним запуском двигунів для повернення в вертикальний стан і спробою посадки на стартовий майданчик. Під час польоту один із трьох двигунів припинив роботу. Після вертикального спуску 16-поверховий прототип вдарився об землю і вибухнув.

Втім засновник SpaceX Ілон Маск все ж заявив: «Ми отримали всі необхідні дані».

SpaceX вже провела п’ять випробувальних польотів Starship, але попередні моделі космічного корабля пролетіли не вище 150 метрів.

Маск, який хоче зробити ракети багаторазовими. Його компанія SpaceX заявляє, що Starship зможе перевозити людей і вантаж на Марс всього за шість років.