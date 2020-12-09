SpaceX скасувала випробування прототипу ракети Starship безпосередньо перед запуском

Американська компанія SpaceX скасувала випробування прототипу космічної ракети Starship, призначеної для перевезення людей на Марс. Випробування скасували безпосередньо перед запуском 8 грудня.

Планувалося, що Starship підніметься на висоту 12,5 кілометрів, а потім повернеться на Землю та вертикально приземлиться.

Як повідомляють у SpaceX, можливості для запуску ракети є ще 9 та 10 грудня.

Компанія вже провела п’ять випробувань ракети, але попередні прототипи піднімалися не вище 150 метрів.

Нинішній прототип Starship висотою 120 метрів був першим, який оснастили носовим конусом, закрилками корпусу та трьома двигунами Raptor.

Раніше власник SpaceX Ілон Маск закликав не очікувати надто багато від випробування. Він зазначив, що шанс досягти всіх цілей тесту становить лише 30 відсотків.