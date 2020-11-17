Астронавти з Crew Dragon перейшли на МКС

Четверо астронавтів із американського космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX перейшли на Міжнародну космічну станцію, до якої корабель пристикувався вранці 17 листопада.

Астронавти зі США Майкл Гопкінс, Віктор Ґловер і Шеннон Вокер, а також японський астронавт Соїті Ногуті працюватимуть на МКС пів року.

Вони приєдналися до членів 64-ї тривалої експедиції на МКС у складі командира станції росіянина Сергія Рижикова, космонавта Сергія Кудь-Сверчкова і астронавта NASA Кетлін Рубінс.

Запуск Crew Dragon здійснений на виконання контракту на комерційні польоти NASA з компанією SpaceХ Ілона Маска, яка розробила корабель і ракету-носій.



Це перший регулярний політ для США після того, як у 2011 році була завершена програма Space Shuttle. Свій перший тестовий політ до МКС з астронавтами на борту Crew Dragon здійснив 30 травня, а випробувальний політ у безпілотному режимі – в березні 2019 року.