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03 серпня 2020, Київ 13:52
Відео

Ілон Маск прокоментував повернення SPACEX Crew Dragon (відео)

Ілон Маск прокоментував повернення SPACEX Crew Dragon (відео)
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Ілон Маск прокоментував повернення SPACEX Crew Dragon (відео)

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Астронавти першої пілотованої місії SPACEX Crew Dragon повернулися на Землю. Дуглас Гарлі та Роберт Бенкен провели у космосі 64 дні. Вони були відправлені до МКС 30 травня. Для SPACEX це був перший пілотований політ у космос, а для США – перший із 2011 року політ на власному кораблі, а не на російських «Союзах». Ілон Маск, генеральний директор компанії SPACEX, прокоментував успішне приводненя Dragon, а астронавт Даг Гарлі порівняв досвід роботи над програмою Crew Dragon із одіссеєю. До речі, місія SPACEX Crew Dragon – перший в історії випадок, коли космічний політ здійснила приватна компанія.

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