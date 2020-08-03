Астронавти першої пілотованої місії SPACEX Crew Dragon повернулися на Землю. Дуглас Гарлі та Роберт Бенкен провели у космосі 64 дні. Вони були відправлені до МКС 30 травня. Для SPACEX це був перший пілотований політ у космос, а для США – перший із 2011 року політ на власному кораблі, а не на російських «Союзах». Ілон Маск, генеральний директор компанії SPACEX, прокоментував успішне приводненя Dragon, а астронавт Даг Гарлі порівняв досвід роботи над програмою Crew Dragon із одіссеєю. До речі, місія SPACEX Crew Dragon – перший в історії випадок, коли космічний політ здійснила приватна компанія.